Erotik film yıldızı Kagney Linn Karter evinde ölü bulundu
Oynadığı yetişkin filmleri ile tanınan Kagney Linn Karter, evinde ölü olarak bulundu. Kagney Linn Karter'ın intihar ettiği belirlendi.
Ünlü yetişkin film oyuncusu Kagney Linn Karter, Ohio, Parma'daki evinde ölü bulundu. T24'te yer alan habere göre Karter'ın ölümünün intihar sebepli olduğu doğrulandı.
Yıldızın annesi ve arkadaşları, anma töreninin masraflarını karşılamak için bir GoFundMe bağış sayfası kurdu. Toplanan ekstra fonların, Kagney'nin hayvanlara olan sevgisini yansıtacak şekilde hayvan kurtarma çalışmalarına harcanacağı duyuruldu.
Kagney, yıllar boyunca zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 2019'da Cleveland'a taşındı ve yerel direk dansı topluluğuna dahil oldu ve sonunda kendi stüdyosunu açtı.
Arkadaşları anma töreninde Kagney'i "en karanlık günlerinde bile her zaman ortaya çıkan, öğrenmeye ve katkıda bulunmaya hazır biri olarak" hatırlayacaklarını söyledi.