'Epstein kurbanı' kadından korkunç sözler: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum

Dünyada çok fazla yeni zenginin New York'ta mantar gibi bitmesiyle birçok dolandırıcının da adını burada duyurması şehrin çıkara dayalı ilişki kurma alışkanlığıyla ilgili. Çark böyle işliyor çünkü. Anna Delvey'nin dizi de olan hikayesi New York'ta nasıl olunduğunun sadece tek bir örneği. Ondan önce de sonra da birilerini kandıran, kendilerini olmadıkları gibi sunan pek çokları oldu. Daha geçenlerde Vanity Fair'de sahte Rotschild'in nasıl New Yorkluları dolandırdığına dair bir yazı vardı. Böyle karakterler bitmez. Biri bitince diğeri başlar, New Yorklular da hiç ders almaz ve kanar.