En sevilen hamur işi yiyecekler açıklandı: Listede Türkiye'den de bir lezzet var!

CNN Travel'in derlediği listeye göre, dünyada en çok sevilen hamur işi yiyecekler arasında Türkiye'den de bir lezzet var.

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En sevilen hamur işi yiyecekler açıklandı: Listede Türkiye'den de bir lezzet var! - Resim: 1

Herkes tarafından sıklıkla tercih edilen hamur işi lezzetlerinin en sevilenleri sıralandı. İşte, içinde Türkiye'den bir yiyeceğin de olduğu o liste...

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En sevilen hamur işi yiyecekler açıklandı: Listede Türkiye'den de bir lezzet var! - Resim: 2

MONTREAL BAGEL (KANADA)

Montreal tarzı simit veya Montreal simidi, el yapımı ve odun ateşinde pişmiş simidin kendine özgü bir çeşididir. New York usulü simidin aksine, Montreal simidi daha küçük, daha ince, daha tatlı ve daha yoğun, daha büyük bir deliğe sahiptir ve her zaman odun ateşinde pişirilir.

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En sevilen hamur işi yiyecekler açıklandı: Listede Türkiye'den de bir lezzet var! - Resim: 3

LAVAŞ (ERMENİSTAN)

Lavaş, genellikle mayalı, geleneksel olarak tandırda veya tavada pişirilen, Güney Kafkasya, Batı Asya ve Hazar Denizi'ni çevreleyen bölgelerin mutfaklarında yaygın olan ince bir yassı ekmektir. Lavaş, Ermenistan, Azerbaycan, İran ve Türkiye'de en yaygın ekmek türlerinden biridir.

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En sevilen hamur işi yiyecekler açıklandı: Listede Türkiye'den de bir lezzet var! - Resim: 4

KHACHAPURİ (GÜRCİSTAN)

Haçapuri, içi peynirle doldurulmuş ekmekten oluşan geleneksel bir Gürcü yemeğidir.

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En sevilen hamur işi yiyecekler açıklandı: Listede Türkiye'den de bir lezzet var! - Resim: 5

LUCHİ (BANGLADEŞ)

Luchi veya Lusi veya Luchui, Maida unundan yapılan derin yağda kızartılmış bir gözlemedir. Luchi özellikle Hindistan'ın Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Assam, Odisha, Batı Bengal ve Tripura eyaletlerinde ve komşu ülke Bangladeş'te popülerdir.

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En sevilen hamur işi yiyecekler açıklandı: Listede Türkiye'den de bir lezzet var! - Resim: 6

MARRAQUETA (ŞİLİ)

Marraqueta ve diğer isimler, buğday unu, tuz, su ve mayadan yapılan bir ekmek rulosudur.

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En sevilen hamur işi yiyecekler açıklandı: Listede Türkiye'den de bir lezzet var! - Resim: 7

SHAOBİNG (ÇİN)

Huoshao olarak da adlandırılan Shaobing, kuzey Çin mutfağında pişmiş, mayasız, katmanlı bir gözleme türüdür. Shaobing, dolgulu veya dolgusuz, susamlı veya susamsız yapılabilir.

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En sevilen hamur işi yiyecekler açıklandı: Listede Türkiye'den de bir lezzet var! - Resim: 8

PÃO DE QUEİJO (BREZİLYA)

Pão de queijo veya Brezilya peynirli ekmeği, Brezilya'da popüler bir atıştırmalık ve kahvaltı yemeği olan küçük, fırında peynirli rulo veya peynirli çörektir.

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En sevilen hamur işi yiyecekler açıklandı: Listede Türkiye'den de bir lezzet var! - Resim: 9

BAGET (FRANSA)

Baget ekmeği un, su ve mayadan oluşan uzun, ince bir Fransız ekmeğidir. Kabuğu ve uzunluğu ile diğer ekmeklerden ayrılmaktadır. Maya olarak ekşi maya kullanılmaktadır. Baget ekmek Fransa'daki geleneksel kontinental kahvaltının önemli bir parçasıdır.

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En sevilen hamur işi yiyecekler açıklandı: Listede Türkiye'den de bir lezzet var! - Resim: 10

SİMİT (TÜRKİYE)

Simit veya İzmir'de kullanılan ismiyle gevrek, susamla kaplı yuvarlak biçimli ekmeklere verilen genel addır. Türkiye dahil olmak üzere Orta Doğu ve Balkanlar'da yaygın olarak tüketilmektedir.

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En sevilen hamur işi yiyecekler açıklandı: Listede Türkiye'den de bir lezzet var! - Resim: 11

INJERA, ETİYOPYA

İnjera, Afrika ülkelerinde çeşitli tahıllarla hazırlanan bir mayalanmış yassı ekmek türüdür. Somali'nin kuzey bölgelerde lahooh olarak biliniyor. Etiyopya'da geleneksel olarak teff unundan, Somali de ise sorgum unundan yapılıyor ama darı, arpa ve pirinç de kullanılıyor.

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