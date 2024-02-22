En sevilen hamur işi yiyecekler açıklandı: Listede Türkiye'den de bir lezzet var!

MONTREAL BAGEL (KANADA)

Montreal tarzı simit veya Montreal simidi, el yapımı ve odun ateşinde pişmiş simidin kendine özgü bir çeşididir. New York usulü simidin aksine, Montreal simidi daha küçük, daha ince, daha tatlı ve daha yoğun, daha büyük bir deliğe sahiptir ve her zaman odun ateşinde pişirilir.