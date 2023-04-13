Türkiye'de kullanımı arttı: O elektronik sigaranın üreticisi yüzlerce milyon dolar ödeyecek
E-sigara üreticisi Juul Labs, ürünlerinin gençleri hedef aldığı iddiasıyla altı ABD eyaletinin suçlamaları sonucunda ceza olarak 462 milyon ABD Doları ödemeyi kabul etti. Peki Türkiye’de son zamanlarda gençler arasında popülerleşen elektronik sigaralar ne kadar güvenli?
E-sigara üreticisi Juul Labs, gençleri hedef almakla suçlanmasının ardından altı ABD eyaletinin iddiaları karşısında 462 milyon ABD doları ödemeyi kabul etti.
BBC News'in aktardıklarına göre; elektronik sigaranın, sigaradan daha az bağımlılık yaptığını söyleyerek ürünlerini yanlış pazarlamakla suçlanan firma, iddiaların asılsız olduğunu fakat, “şirketin geçmişinden kalan sorunları çözmek amacıyla” ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.
TÜRKİYE’DE GENÇLER ARASINDA POPÜLER!
Türkiye’de son zamanlarda gençler arasında popülerleşen elektronik sigaralar parlak renkleri, kolay kullanımı ve çeşitli aromalarıyla dikkat çekiyor. Nikotin bazlı ürünlerin, gençleri sigara ve nikotin bağımlılığına itme tehlikesi bulunuyor.
Ülkemizde satışı yasak olmasına rağmen ulaşılması ve kullanımı gittikçe kolaylaşan e-sigaralar, nikotin de dahil olmak üzere risk taşıyan kimyasallar içerebilir.