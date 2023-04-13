Türkiye'de kullanımı arttı: O elektronik sigaranın üreticisi yüzlerce milyon dolar ödeyecek

BBC News'in aktardıklarına göre; elektronik sigaranın, sigaradan daha az bağımlılık yaptığını söyleyerek ürünlerini yanlış pazarlamakla suçlanan firma, iddiaların asılsız olduğunu fakat, “şirketin geçmişinden kalan sorunları çözmek amacıyla” ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.