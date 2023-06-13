El Nino kahve tiryakilerinin cebini de yakacak! Kahve üretimi gerileyecek

FİLDİŞİ VE GANA’DA ÜRETİM DÜŞÜYOR

2022-2023 hasat dönemi için hükümet, 2021-2022 ara kampanyası sırasında hasat edilen 600 bin tondan daha az olan 450 bin tonluk bir hasat öngörüyor. Son veriler, çiftçilerin 1 Ekim'den 28 Mayıs'a kadar olan 2022/23 pazarlama yılı için geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle Fildişi Sahili limanlarına kümülatif 2.09 milyon ton kakao gönderdiğini gösterdi. El Nino hava olayının zaten bozulan küresel üretim görünümünü daha da bozacağı endişesi var. Zire Gana Kakao Pazarlama Şirketi başkanı Fuad Mohammed Abubakar de, en Batı Afrika'daki kakao çekirdeği üretiminin olumsuz hava koşulları nedeniyle önümüzdeki sezon yüzde 8 düşebileceği açıklaması yaptı.