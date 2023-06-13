El Nino kahve tiryakilerinin cebini de yakacak! Kahve üretimi gerileyecek
El Nino hava olayının geri dönüşü kahve tutkunlarının cebini yakacak... Kahve üretiminde bu yıl büyük bir düşüş bekleniyor.
Dünyanın ön önemli tarımsal üretim merkezlerinin bazılarına kuraklık, bazılarına ise aşırı yağışlar bırakan El Nino hava olayının geri dönüşü kahve ve kakao üreticisi ülkelerde daha sıcak, daha kuru hava beklentisi yaratarak arz açığının şiddetlenmesine ve fiyatların yukarı gitmesine neden olabilir.
Ekonomim’den Evrim Küçük’ün haberine göre, yumuşak emtia fiyatları bu yıl yaklaşık yüzde 24 artışla daha iyi performans gösterirken, tüm ürünleri içeren tarım endeksi ise gerileyen buğday ve mısır fiyatlarının ağırlığıyla yüzde 3 düştü. ED&F Man'in araştırma başkanı Kona Haque, "Tahıl fiyatları düştükçe tüketiciler ekmek ve makarnanın maliyetinin düştüğünü görmeye başlayacak, ancak düşecek hava şartlarının lehte olmadığı şeker, kahve ve kakao fiyatlarında düşüş beklemek zor" diyor.
KAKAONUN TON FİYATI 3.180 DOLARA ÇIKTI
Kakao vadeli işlemleri, sıkılaşan küresel arza ilişkin artan endişeler sebebiyle ton başına 3.180 doların üzerine çıkarak dört haftanın en yüksek seviyesini gördü. Fiyatlar son 1 ayda yüzde 6.3 artarken, son 1 yıllık fiyat artışı yüzde 36 düzeyinde Dünyanın önde gelen kakao üreticisi ülkesi Fildişi Sahili'nde hem kakao çekirdeklerinin hacmi hem de hasat tahminleri düşmeye devam ediyor.
FİLDİŞİ VE GANA’DA ÜRETİM DÜŞÜYOR
2022-2023 hasat dönemi için hükümet, 2021-2022 ara kampanyası sırasında hasat edilen 600 bin tondan daha az olan 450 bin tonluk bir hasat öngörüyor. Son veriler, çiftçilerin 1 Ekim'den 28 Mayıs'a kadar olan 2022/23 pazarlama yılı için geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle Fildişi Sahili limanlarına kümülatif 2.09 milyon ton kakao gönderdiğini gösterdi. El Nino hava olayının zaten bozulan küresel üretim görünümünü daha da bozacağı endişesi var. Zire Gana Kakao Pazarlama Şirketi başkanı Fuad Mohammed Abubakar de, en Batı Afrika'daki kakao çekirdeği üretiminin olumsuz hava koşulları nedeniyle önümüzdeki sezon yüzde 8 düşebileceği açıklaması yaptı.