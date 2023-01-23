Dünyanın en obez ülkeleri açıklandı
Our World in Data'nın yaptığı çalışmaya göre, dünya üzerindeki en obez ve sağlıksız ülkeler belli oldu.
Deneysel araştırma ve verileri sunan çevrimiçi yayın Our World in Data, dünyadaki en kilolu ve sağlıksız ülkeleri sıraladı. Our World in Data’nın verileri, 2016 yılında dünyanın dört bir yanındaki 195 ülkeden alınan rakamların derlemesiyle elde edildi.
Daily Mail’in aktardığı habere göre, veriler, dünyadaki yetişkinlerin üçte birinden fazlasının veya yüzde 39’unun aşırı kilolu veya obez olduğunu gösterdi. Açıklanan verilerde, dünya genelinde 18 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin yüzde 13’ünün 2016 yılında obez olduğu belirtildi.
DÜNYANIN EN OBEZ ÜLKESİ NAURU
Listeye göre, Pasifik adası Nauru, yüzde 88,5 oranında fazla kilolu veya obez olarak listenin başında yer aldı. Dünyanın en zayıf ülkesi de yüzde 18,3 oranla Vietnam oldu.
Dünyanın en obez on ülkesinin tamamı Pasifik’te bulunurken yüzde 85,1 oranla ikinci olan Palau’yu sırasıyla yüzde 84,7, yüzde 83,5 ve yüzde 81,9 oranlarıyla Cook Adaları, Marshall Adaları ve Tuvalu izledi.