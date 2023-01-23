Dünyanın en obez ülkeleri açıklandı

Daily Mail’in aktardığı habere göre, veriler, dünyadaki yetişkinlerin üçte birinden fazlasının veya yüzde 39’unun aşırı kilolu veya obez olduğunu gösterdi. Açıklanan verilerde, dünya genelinde 18 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin yüzde 13’ünün 2016 yılında obez olduğu belirtildi.