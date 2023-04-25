'Dünyanın en kalabalık ülkesi' artık Çin olmayacak

Birleşmiş Milletler'in hazırladığı rapora göre, Hindistan'ın nüfusu bu hafta sonuna kadar 1 milyar 425 milyon 775 bin 850 kişiye ulaşarak Çin'i geçecek.

Çin
Son Güncelleme:
'Dünyanın en kalabalık ülkesi' artık Çin olmayacak - Resim: 1

1 milyar 412 milyon nüfusa sahip Çin, 'dünyanın en kalabalık ülkesi' unvanını Hindistan'a kaptırıyor.

1 9
'Dünyanın en kalabalık ülkesi' artık Çin olmayacak - Resim: 2

Birleşmiş Milletler'in ülke nüfuslarına yönelik hazırladığı rapora göre, Hindistan'ın bu hafta sonuna kadar dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacağı kaydedildi.

2 9
'Dünyanın en kalabalık ülkesi' artık Çin olmayacak - Resim: 3

Yeni verilere göre, Hindistan nüfusunun Nisan ayı sonuna kadar 1 milyar 425 milyon 775 bin 850 kişiye ulaşması bekleniyor.

3 9
'Dünyanın en kalabalık ülkesi' artık Çin olmayacak - Resim: 4

Geçen hafta farklı bir BM ekibi, Hindistan'ın bu yılın ortasında Çin'i geçeceğini tahmin etmişti.

4 9