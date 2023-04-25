'Dünyanın en kalabalık ülkesi' artık Çin olmayacak
Birleşmiş Milletler'in hazırladığı rapora göre, Hindistan'ın nüfusu bu hafta sonuna kadar 1 milyar 425 milyon 775 bin 850 kişiye ulaşarak Çin'i geçecek.
1 milyar 412 milyon nüfusa sahip Çin, 'dünyanın en kalabalık ülkesi' unvanını Hindistan'a kaptırıyor.
Birleşmiş Milletler'in ülke nüfuslarına yönelik hazırladığı rapora göre, Hindistan'ın bu hafta sonuna kadar dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacağı kaydedildi.
Yeni verilere göre, Hindistan nüfusunun Nisan ayı sonuna kadar 1 milyar 425 milyon 775 bin 850 kişiye ulaşması bekleniyor.
Geçen hafta farklı bir BM ekibi, Hindistan'ın bu yılın ortasında Çin'i geçeceğini tahmin etmişti.