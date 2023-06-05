Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet var

1. Bastani sonnati

İran Dışişleri Bakanlığı safran, gül suyu ve antep fıstığından yapılan Bastani Sonnati adlı İran dondurmasını listeye 1’inci sıradan girdiğini duyurdu. Açıklamada “İran'ın geleneksel dondurması ‘Bastani Sonnati’, geleneksel yiyecekler için deneyimsel bir çevrimiçi seyahat rehberi olan TasteAtlas tarafından dünyanın en iyi donmuş tatlısı seçildi” ifadeleri yer aldı.