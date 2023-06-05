Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet var
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi dondurulmuş tatlılarını açıkladı.
Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi dondurulmuş tatlılarını sıraladı.
Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları listesinde Maraş dondurması, 3'üncü sırada yer aldı.
İran’ın safranlı Bastani Sonnati adlı dondurması listenin birincisi oldu.
1. Bastani sonnati
İran Dışişleri Bakanlığı safran, gül suyu ve antep fıstığından yapılan Bastani Sonnati adlı İran dondurmasını listeye 1’inci sıradan girdiğini duyurdu. Açıklamada “İran'ın geleneksel dondurması ‘Bastani Sonnati’, geleneksel yiyecekler için deneyimsel bir çevrimiçi seyahat rehberi olan TasteAtlas tarafından dünyanın en iyi donmuş tatlısı seçildi” ifadeleri yer aldı.