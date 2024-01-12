Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var!

CNN Travel tarafından hazırlanan "Dünyanın en iyi çorbaları listesi" kamuoyu ile paylaşıldı. Listede Türkiye'den bir lezzet de yerini aldı. İşte o çorbalar...

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 1

Banga, Nijerya

Taze yayın balığı, sığır eti ve kurutulmuş deniz ürünleri içeren bu çorba ülkede oldukça popüler.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 2

Beef pho (phở bò), Vietnam

Et suyu, tarçın, yıldız anason ve diğer baharatlarla saatlerce kaynatılıyor. Et suyunda hafifçe pişirilmiş çiğ sığır eti dilimleriyle servis ediliyor.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 3

Borş çorbası, Ukrayna

Ukrayna'da ve Doğu Avrupa'da çok sevilen bu çorba pancar ile hazırlanıyor.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 4

Bouillabaisse, Fransa

Çorba safran, zeytinyağı, rezene, sarımsak, domates ve denizden taze çıkan balıklarla harmanlanıyor.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 5

Caldo verde, Portekiz

Portekiz'in Minho bölgesinden gelen çorbada ince dilimlenmiş yeşillikler, patates ve soğanla birleşiyor.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 6

Firik çorbası, Cezayir-Libya-Tunus

Firik bulguru, domates suyu ve aromatik baharatlar, nohut ve çeşitli etlerle servis ediliyor.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 7

Chupe de camarones (Karides çorbası) Peru

Bu kremalı karides çorbası, yüksek volkanlarla çevrili tarihi bir şehir olan Arequipa'da meşhur. Yumuşacık karidesler, And patatesleri ve mısırla hazırlanıyor.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 8

Gazpacho, İspanya

Soğuk hazırlanan çorba, Endülüs'ün kavurucu sıcağında insanın içini ferahlatmasıyla ünlü.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 9

Yerfıstığı çorbası, Batı Afrika

Et, balık ya da tavuğun koyu kıvamdaki yer fıstığı çorbasının içinde kaynatılması Batı Afrika ülkelerinde oldukça popüler...

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 10

Gumbo, ABD

Batı Afrika, Çoktavlar ve Fransız mutfaklarından etkilenen Louisiana mutfağının yıldızı olan bu doyurucu çorbada kültürler ve tatlar birbirine karışıyor.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 11

Harira, Fas

Tarçın, zencefil, zerdeçal, biber, nohut ve domates suyu gibi malzemelerle hazırlanıyor.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 12

Kharcho, Gürcistan

Tkemali adı verilen ekşi erik sosu, Gürcistan'ın en sevilen yemeklerinden biri olan bu geleneksel çorbaya lezzet katıyor. Yağlı sığır eti ve öğütülmüş ceviz de çorbanın malzemelerinden...

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 13

Lanzhou sığır etli erişte çorbası, Çin

Erişte, yumuşak sığır eti, turp dilimleri, biber yağı ve taze otlar içeren çorba Çin'de önemli bir yer tutuyor.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 14

Mohinga, Myanmar

Genellikle kahvaltılarda tüketilen balık çorbası Mohinga, ülkenin çoğu yerinde sokak satıcıları tarafından satılıyor.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 15

Menudo, Meksika

Kırmızı biberli et suyu ve işkembeyle yapılan geleneksel bir Meksika çorbası.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 16

Karides güveç, Brezilya

Brezilya'nın Bahia bölgesinin bu çorbasında domates, Hindistan cevizi suyu ve karides gibi malzemeler, siyah kilden ve mangrov ağaçlarının özünden yapılan el yapımı bir tencerede pişiriliyor.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 17

Soto Ayam, Endonezya

Tavuklu erişte çorbası, zerdeçal, yıldız anason, tarçın, limon otu ve misket limonu yapraklarıyla hazırlanıyor.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 18

Tom yum goong, Tayland

Tatlı, ekşi, baharatlı ve tuzlu olan bu çorba Tayland mutfağının denenmesi gereken lezzetlerinden.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 19

Tonkotsu ramen, Japonya

Japonya'nın Kyushu adasındaki Fukuoka eyaleti, Fukuoka'da ortaya çıkan bir ramen yemeği.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! - Resim: 20

Yayla çorbası, Türkiye

En önemli malzemesi yoğurt olan yayla çorbası, Türkiye'nin her bölgesinde tüketiliyor.

*Haberin görselleri Shutterstock ve AP tarafından servis edilmiştir.

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