Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi

Dünyanın en güzel 25 şehri belli oldu. Türkiye'den bir il de listeye girmeyi başardı.

Son Güncelleme:
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 1

Farklı kültürleri keşfetmek, tarihi ve modern mimariyi hayranlıkla izlemek, lezzetli mutfakların tadına bakmak ve unutulmaz anılar biriktirmek için ideal bir ortam sunan şehirler, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekiyor.

1 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 2

Peki, dünyanın en iyi mimarisine sahip şehirleri hangileri? Bu sorunun cevabı elbette kişisel zevklere ve önceliklere göre değişebilmektedir. Ancak, bazı şehirler tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri, modern altyapıları ve canlı atmosferleri ile öne çıkmaktadır. Bu şehirler, ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunarak unutulmaz bir seyahat imkanı sunmaktadır.

Online Mortgage Advisor, dünyanın en iyi 25 şehrini seçti. Listede yer alan şehirler, farklı kriterler göz önünde bulundurularak seçildi.

2 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 3

25) PEKİN | ÇİN

3 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 4

24) MİAMİ | ABD

4 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 5

23) DUBAİ | BAE

5 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 6

22) STRASBOURG | FRANSA

6 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 7

21) ST. PETERSBURG | RUSYA

7 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 8

20) İSTANBUL | TÜRKİYE

8 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 9

19) BERLİN | ALMANYA

9 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 10

18) AMSTERDAM | HOLLANDA

10 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 11

17) CHICAGO | ABD

11 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 12

16) MOROCCO - FAS

12 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 13

15) KOPENHAG | DANİMARKA

13 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 14

14) TEL AVİV | İSRAİL

14 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 15

13) FLORENCE | ITALYA

15 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 16

12) PARİS | FRANSA

16 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 17

11) STOCKHOLM | İSVEÇ

17 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 18

10) MİLAN | İTALYA

18 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 19

9) BORDEAUX | FRANSA

19 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 20

8) VİYANA | AVUSTURYA

20 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 21

7) BUDAPEŞTE | MACARİSTAN

21 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 22

6) ATİNA | YUNANİSTAN

22 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 23

5) NEW YORK | ABD

23 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 24

4) PRAG | ÇEK CUMHURİYETİ

24 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 25

3) BARCELONA | İSPANYA

25 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 26

2) ROMA | İTALYA

26 27
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi - Resim: 27

1) VENEDİK | İTALYA

27 27