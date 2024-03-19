Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi

Peki, dünyanın en iyi mimarisine sahip şehirleri hangileri? Bu sorunun cevabı elbette kişisel zevklere ve önceliklere göre değişebilmektedir. Ancak, bazı şehirler tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri, modern altyapıları ve canlı atmosferleri ile öne çıkmaktadır. Bu şehirler, ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunarak unutulmaz bir seyahat imkanı sunmaktadır.

Online Mortgage Advisor, dünyanın en iyi 25 şehrini seçti. Listede yer alan şehirler, farklı kriterler göz önünde bulundurularak seçildi.