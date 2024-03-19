Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi
Dünyanın en güzel 25 şehri belli oldu. Türkiye'den bir il de listeye girmeyi başardı.
Farklı kültürleri keşfetmek, tarihi ve modern mimariyi hayranlıkla izlemek, lezzetli mutfakların tadına bakmak ve unutulmaz anılar biriktirmek için ideal bir ortam sunan şehirler, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekiyor.
Peki, dünyanın en iyi mimarisine sahip şehirleri hangileri? Bu sorunun cevabı elbette kişisel zevklere ve önceliklere göre değişebilmektedir. Ancak, bazı şehirler tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri, modern altyapıları ve canlı atmosferleri ile öne çıkmaktadır. Bu şehirler, ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunarak unutulmaz bir seyahat imkanı sunmaktadır.
Online Mortgage Advisor, dünyanın en iyi 25 şehrini seçti. Listede yer alan şehirler, farklı kriterler göz önünde bulundurularak seçildi.
25) PEKİN | ÇİN
24) MİAMİ | ABD
23) DUBAİ | BAE
22) STRASBOURG | FRANSA
21) ST. PETERSBURG | RUSYA
20) İSTANBUL | TÜRKİYE
19) BERLİN | ALMANYA
18) AMSTERDAM | HOLLANDA
17) CHICAGO | ABD
16) MOROCCO - FAS
15) KOPENHAG | DANİMARKA
14) TEL AVİV | İSRAİL
13) FLORENCE | ITALYA
12) PARİS | FRANSA
11) STOCKHOLM | İSVEÇ
10) MİLAN | İTALYA
9) BORDEAUX | FRANSA
8) VİYANA | AVUSTURYA
7) BUDAPEŞTE | MACARİSTAN
6) ATİNA | YUNANİSTAN
5) NEW YORK | ABD
4) PRAG | ÇEK CUMHURİYETİ
3) BARCELONA | İSPANYA
2) ROMA | İTALYA
1) VENEDİK | İTALYA