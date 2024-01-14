Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı

Henley Partners, 2024'ün en güçlü ve en güçsüz pasaportlarını açıkladı. Rapora göre ilk kez 6 ülke zirveyi paylaştı. En güçlü pasaportlar sıralamasında Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur ve İspanya ilk sırada yer alırken, Türkiye kendine 52. sırada yer bulabildi. En üst sırada bulunan ülke vatandaşları, 194 ülkeye vize olmadan girebiliyor. İşte 2024'ün en güçlü ve en güçsüz pasaportları...