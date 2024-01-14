Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı

2024 yılının en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı. Türkiye, listeye 52. sıradan girdi.

Pasaport Türkiye
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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 1

Henley Partners, 2024'ün en güçlü ve en güçsüz pasaportlarını açıkladı. Rapora göre ilk kez 6 ülke zirveyi paylaştı. En güçlü pasaportlar sıralamasında Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur ve İspanya ilk sırada yer alırken, Türkiye kendine 52. sırada yer bulabildi. En üst sırada bulunan ülke vatandaşları, 194 ülkeye vize olmadan girebiliyor. İşte 2024'ün en güçlü ve en güçsüz pasaportları...

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 2

Dünyanın en güçlü pasaportları

10. İzlanda

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 3

9. Letonya, Slovakya, Slovenya

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 4

8. Estonya, Litvanya

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 5

7. Kanada, Macaristan, ABD

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 6

6. Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Polonya

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 7

5. Yunanistan, Malta, İsviçre

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 8

4. Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, BK

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 9

3. Avusturya, Danimarka, İrlanda, Hollanda

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 10

2. Finlandiya, Güney Kore, İsveç

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 11

1. Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur, İspanya

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 12

Dünyanın en güçsüz pasaportları

10. İran, Lübnan, Nijerya, Sudan

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 13

9. Eritre, Sri Lanka

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 14

8. Bangladeş, Kuzey Kore

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 15

7. Libya, Nepal, Filistin

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 16

6. Somali

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 17

5. Yemen

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 18

4. Pakistan

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 19

3. Irak

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 20

2. Suriye

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 21

1. Afganistan

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Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı - Resim: 22

52. Türkiye

Henley & Partners araştırmasına göre, Türkiye 118 destinasyonla 52. sırada yer aldı.

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