Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı
2024 yılının en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı. Türkiye, listeye 52. sıradan girdi.
Henley Partners, 2024'ün en güçlü ve en güçsüz pasaportlarını açıkladı. Rapora göre ilk kez 6 ülke zirveyi paylaştı. En güçlü pasaportlar sıralamasında Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur ve İspanya ilk sırada yer alırken, Türkiye kendine 52. sırada yer bulabildi. En üst sırada bulunan ülke vatandaşları, 194 ülkeye vize olmadan girebiliyor. İşte 2024'ün en güçlü ve en güçsüz pasaportları...
Dünyanın en güçlü pasaportları
10. İzlanda
9. Letonya, Slovakya, Slovenya
8. Estonya, Litvanya
7. Kanada, Macaristan, ABD
6. Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Polonya
5. Yunanistan, Malta, İsviçre
4. Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, BK
3. Avusturya, Danimarka, İrlanda, Hollanda
2. Finlandiya, Güney Kore, İsveç
1. Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur, İspanya
Dünyanın en güçsüz pasaportları
10. İran, Lübnan, Nijerya, Sudan
9. Eritre, Sri Lanka
8. Bangladeş, Kuzey Kore
7. Libya, Nepal, Filistin
6. Somali
5. Yemen
4. Pakistan
3. Irak
2. Suriye
1. Afganistan
52. Türkiye
Henley & Partners araştırmasına göre, Türkiye 118 destinasyonla 52. sırada yer aldı.