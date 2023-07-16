Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?
Dünyanın en güçlü pasaportları belli olurken, vize kriziyle gündeme gelen Türkiye, 53'üncü sırada yer aldı. İşte dünyanın en güçlü pasaportları...
Henley Passport Index’in vatandaşların seyahat özgürlüğüne göre dünya ülkelerini sıraladığı 2023 yılının listesi yayınladı. Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeleri belli olurken, Türkiye, 112 ülkeye vizesiz girebilme özelliği ile 53’üncü sırada yer aldı.
İşte ülkelerin sıralaması:
1. SİNGAPUR
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 194
2. JAPONYA
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 192
3. ALMANYA, İTALYA, GÜNEY KORE, İSPANYA
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 191