Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Henley Passport Index’in vatandaşların seyahat özgürlüğüne göre dünya ülkelerini sıraladığı 2023 yılının listesi yayınladı. Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeleri belli olurken, Türkiye, 112 ülkeye vizesiz girebilme özelliği ile 53’üncü sırada yer aldı.

İşte ülkelerin sıralaması: