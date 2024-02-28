Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Endekse göre, en fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan altı ülke, listenin zirvesinde yer aldı. Bu kategoride, 194 ülkeye vizesiz erişim sağlayan Singapur ve Japonya pasaportlarına bu yıl Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya da eklendi. Bu altı ülkenin vatandaşları en büyük seyahat özgürlüğüne sahipler. Bir çok ülkeyi vizesi gezebiliyorlar.