Dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada?
Bilim insanları, yapay zekayı kullanarak dünyanın en çekici kadın ve erkeklerine sahip 50 ülkeyi belirledi. Türkiye'nin de sıralamada yer aldığı listede Reddit kullanıcılarının yorumları analiz edildi. İşte dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeler...
Dünyanın "en çekici" insanlarına sahip ilk 50 ülke veri bilimi uzmanları ve yapay zeka işbirliği ile ortaya çıkarıldı.
10. DANİMARKA
Araştırma kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki farklı milletlerden kadın ve erkeklerin güzellik ve yakışıklığına dair binlerce Reddit gönderisi analiz edildi. Ardından ortaya çıkan sonuçlar ile derecelendirmeler oluşturuldu.
9. İTALYA
İngiliz mayo markası Pour Moi tarafından yapılan araştırma için uzmanlar puanlama yapabilmek için "çekici", "seksi", "güzel", "yakışıklı", "muhteşem", "iyi görünümlü", "hoş" ve "ateşli" kelimelerinin geçtiği tüm paylaşımları inceledi.
8. FRANSA
Yorumlar ülkelere göre gruplandı ve gönderi, yorum ile beğeni sayısından puanlar oluşturuldu.