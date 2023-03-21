Dünyadaki en sıcak su kaynağı resmen şifa dağıtıyor: Lanetliler Hamamı!

Arkeologlara göre, "Lanetliler Hamamı" adı Osmanlı döneminde insanların buradaki suyu çeşitli hastalık ve ağrıları tedavi etmek için kullanmaları nedeniyle halk arasında yaygınlık kazanmış. Her ne kadar bazı Osmanlı makamları ve günümüzde Cezayir makamları bu ismi değiştirmeye çalışsa da halk arasında kullanılmaya devam etmiş.