Diplomatik krize neden olan Rus ajanın nerede yaşadığı ortaya çıktı

Rus muhalefetine yakınlığıyla bilinen ve sık sık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakınlarıyla ilgili ifşalarda bulunan Insider isimli Rus medya platformu 40 yaşındaki Chapman’ın nerede yaşadığını ortaya çıkardı.

Medya platformu, ABD’li iş insanları ve yetkilileri baştan çıkararak gizli sırlarını elde etme görevi olan Chapman’ın Moskova yönetimi tarafından gizlendiğini ortaya çıkardı. Insider’da yer alan haberde Chapman’ın Rus istihbarat birimine ait bir yerde yaşamayı sürdürdüğü belirtildi.