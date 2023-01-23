Cinayet davasında Google'ın sunduğu deliller avukatları ayağa kaldırdı
ABD'de bir cinayet davasında mahkemenin Google'dan veri talep etmesi ve buna ilişkin 3 gencin şüpheli konumuna düşmesi savunma avukatlarının ciddi tepkilerine neden oldu.
ABD'nin Colorado eyaletinde yürütülen bir cinayet davasında Google'ın veri sunması ülkenin hukuk camiasında yeni bir anayasa ihlali tartışması başlamasına neden oldu. Google mahkemelerde kanıt olarak sunulmak üzere yapılan taleplere ilk defa karşılık vermiyor. Fakat bu sefer kolluk güçlerinin Google'dan “tersten anahtar sözcük arama” tekniği kullanarak içerik talep etmesi konunun hukukçular arasında tartışılmasına, tekniğin eyaletin anayasa mahkemesine kadar gitmesine neden oldu. Peki olayı bu kadar ciddi boyutlara getiren neydi?
Haber Global'de yer alan habere göre, Colorado'da 5 kişinin cinayete kurban gitmesine ilişkin soruşturmada kolluk güçleri, mevcut teknikleriyle olayı aydınlatmayı başaramamış ve Google'a içerik talebinde bulunmuştu. Google da talebi kabul etmiş ve maktullerin adresini kimlerin aradığını mahkemeyle paylaşmıştı. Gelişmeyle beraber Google'ın adresleri arattığını belirttiği 3 genç, cinayetle suçlandı.
AVUKATLAR HEMEN HAREKETE GEÇTİ
Karar üzerine harekete geçen savunma avukatları, bu yöntemin ABD Anayasası'na aykırı olup olmadığının sorgulanması gerektiğini iddia ediyor. Bahse konu tekniğin, yani “tersten anahtar sözcük arama tekniğinin” büyük boyutta bir dijital kuşatma olduğunu ileri süren avukatlar, tekniğin anayasanın böyle bir şekilde ihlali açısından da bir ilk olduğunu belirtiyorlar. O nedenle davanın savunma avukatları Colorado Anayasa Mahkemesi'ne bir dilekçe sunarak, hakimin Google'dan veri talep etme şekline itiraz ettiler.
TEPKİLER NEDEN?
ABD'de normalde bir suç soruşturmasında emniyet güçleri doğrudan şüphelinin yaptığı aramaları talep edebiliyor. Örneğin, bir dolandırıcılık soruşturmasında, şüphelinin yaptığı aramalar talep edilebilir ve o veriler arasında dolandırıcılık tekniklerine dair aramalar olup olmadığına bakılır. Fakat bahse konu davada tepkilerin bu kadar büyük olmasına neden olan nokta ise, ortada bir şüpheli yokken Google'a kurbanlara ait bilgilerin arama motorunda kimler tarafından aratıldığına ilişkin bilgilerin sorulması... Dilekçede “tersten anahtar sözcük arama tekniği” olarak geçen ifadenin açıklaması özetle bu şekilde.
Savunmanın dilekçesinde, anahtar sözcük arama talebinin verinin şüpheliye ait olup olmadığına ilişkin geleneksel arama taleplerinden ciddi şekilde farklı olduğu belirtildi. Dilekçede, “Soruşturma faaliyeti tersten yürütüldü. Önce sonra şüphelinin belirlenmesi gerekirdi” ifadesine yer verildi.
Dilekçede yer verilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında Google'dan 3 arama talebinde bulunuldu ancak Google ilk ikisini reddetti. Savunma avukatları, Google'dan böyle bir talepte bulunulmasının milyarlarca kullanıcıyı ilgilendirdiğini ve bunun da Colorado ötesinde bir özel hayat endişesine neden olacağını belirtiyor.
Savunmacı Ceza Hukukçuları Birliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
“Bu adım, sadece Seymour'un değil, ABD'de Google'da arama yapan milyarlarca kullanıcıyı kapsayan ve ağır sonuçlar doğurabilecek yeni bir hukuk sorunudur.”
Denver Bölge Savcılığı ve Denver Emniyet Müdürlü konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor. Colorado Anayasa Mahkemesi'nin ise itiraza ne cevap vereceği de henüz bilinmiyor.