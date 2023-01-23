Cinayet davasında Google'ın sunduğu deliller avukatları ayağa kaldırdı

ABD'nin Colorado eyaletinde yürütülen bir cinayet davasında Google'ın veri sunması ülkenin hukuk camiasında yeni bir anayasa ihlali tartışması başlamasına neden oldu. Google mahkemelerde kanıt olarak sunulmak üzere yapılan taleplere ilk defa karşılık vermiyor. Fakat bu sefer kolluk güçlerinin Google'dan “tersten anahtar sözcük arama” tekniği kullanarak içerik talep etmesi konunun hukukçular arasında tartışılmasına, tekniğin eyaletin anayasa mahkemesine kadar gitmesine neden oldu. Peki olayı bu kadar ciddi boyutlara getiren neydi?

Haber Global'de yer alan habere göre, Colorado'da 5 kişinin cinayete kurban gitmesine ilişkin soruşturmada kolluk güçleri, mevcut teknikleriyle olayı aydınlatmayı başaramamış ve Google'a içerik talebinde bulunmuştu. Google da talebi kabul etmiş ve maktullerin adresini kimlerin aradığını mahkemeyle paylaşmıştı. Gelişmeyle beraber Google'ın adresleri arattığını belirttiği 3 genç, cinayetle suçlandı.