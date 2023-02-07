Büyük depremler ülkesi Japonya depreme karşı nasıl önlemler alıyor?
Japonya, tüm dünyada yaşadığı büyük depremlerle biliniyor ancak bu depremlerin şiddeti ne olursa olsun ülkede tek bir kişi bile yaralanmıyor. Tüm ülke vatandaşları için deprem sadece bir doğa olayı. Peki, Japonya bunu nasıl başardı? İşte, deprem karşısında Japonya'nın izlediği yöntemler...
BİNALAR ESNEME PAYINA SAHİP
Japonya'da çok fazla yüksek katlı bina var ve bu yapılara esneme payı denilen bir sistem uygulanıyor. Buna göre; bina temeline eklenen kauçuk tamponlar sayesinde deprem anında yerden gelen titreşimler binayı titretmek yerine sallıyor. Böylece, çok şiddetli depremlerde bina esneyerek gelen şiddetli darbeyi yumuşatıyor.
Ayrıca yapı temelinde kullanılan tampon sıvılar deprem sırasında şiddetin azalmasını sağlıyor. Tampon görevi üstlenen sıvı, sallantının ters yönünde hareket ederek depremin şiddetini azaltıyor.
SIKI BİR DEPREM YÖNETMELİĞİ UYGULANIYOR
Japonya devleti, deprem yönetmeliğine sıkıca bağlı. Ülkedeki tüm yapılar bu şekilde inşa ediliyor ve düzenli olarak denetleniyor.
DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ VAR
Japonya'da vatandaşlara deprem ve tsunumayi önceden haber veren bir erken uyarı sistemi bulunuyor.
Cep telefonlarında yer alan bu sistem sayesinde deprem dalgaları o bölgeyi vurmadan 5-15 saniye önceden telefonlara ‘Jishin desu! Jishin desu!’ (Deprem oluyor! Deprem oluyor!) diye tekrarlayan yüksek sesli bir uyarı gidiyor.
Bu uyarıyla kendisini hazırlayan Japonlar, güvenli bölgeler gidip hayat üçgeni oluşturarak depremi ve tsunumayi atlatıyor.
TRENLERDE DEPREM SENSÖRLERİ VAR
Ülkenin birçok yerinde hızlı trenler kullanılıyor. Trenler, depremi önceden bildiren sensörlere sahipler. Böylece bir deprem anında tren durduruluyor ve yolcuların güvenliği sağlanıyor.
2011 yılında 9,0 büyüklüğünde bir deprem atlatan Japonya'da o sırada 27 tren aktif biçimde çalışıyordu. Her bir trene ana deprem öncesi bildirim ulaştı ve trenler, büyük depremden önce durduruldu.