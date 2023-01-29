Bu kasabada ölmek yasak! Sebebi duyanları şaşırtıyor

Norveç’te bulunan küçük bir kasaba olan Longyearbyen'de ölmek resmen yasak.

Son Güncelleme:
Bu kasabada ölmek yasak! Sebebi duyanları şaşırtıyor - Resim: 1

Kuzeyde 78. paralelin üzerinde bulunan Longyarbyön, Norveç'in kuzey sahili ile Kuzey Kutbu arasındaki Svalbard takımadalarından birinin üzerinde bulunuyor.

1 6
Bu kasabada ölmek yasak! Sebebi duyanları şaşırtıyor - Resim: 2

Kasabanın en önemli özelliği ölmenin yasak olması dışından dağı eteğinde kurulduğu için rüzgâra korunaklı ahşap evlerden oluşması. 1500 kişinin yaşadığı kasabada ölmenin yasak olmasının temel nedeni ise aslında hava şartları. 

2 6
Bu kasabada ölmek yasak! Sebebi duyanları şaşırtıyor - Resim: 3

Kasabanın aşırı soğuk olması sebebiyle virüs, bakteri gibi mikroorganizmalar kolay bir şekilde ürüyor. Yasağın temel aldığı olay ise 1917’de çıkan bir salgında nüfusun önemli bir kısmının ölmesi üzerine yapılan araştırmada virüsün kaynağının 70 yıl önce mezarlığa gömülmüş bir ceset olduğu ortaya çıktı.

3 6
Bu kasabada ölmek yasak! Sebebi duyanları şaşırtıyor - Resim: 4

HALKIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Kasabanın ikliminin bir hayli çetin ve soğuk olması yüzünden deformasyona uğrayamayan cesetler taşıdıkları olası virüsler nedeniyle halkı salgın tehlikesiyle baş başa bırakıyordu. 

4 6