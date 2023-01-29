Bu kasabada ölmek yasak! Sebebi duyanları şaşırtıyor

Kasabanın aşırı soğuk olması sebebiyle virüs, bakteri gibi mikroorganizmalar kolay bir şekilde ürüyor. Yasağın temel aldığı olay ise 1917’de çıkan bir salgında nüfusun önemli bir kısmının ölmesi üzerine yapılan araştırmada virüsün kaynağının 70 yıl önce mezarlığa gömülmüş bir ceset olduğu ortaya çıktı.