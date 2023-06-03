Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Seks fantezisi ölümle sonuçlandı
Dünyanın en ilginç seks yaralanmalarını haberleştiren New York Daily News, birbirinden ilginç seks kazalarını tek tek sıraladı. Okuyunca şok geçireceğiniz seks yaralanmalarının büyük bir kısmı hastanede son buldu. İşte o kazalardan bir kaçı...
New York Daily News’in raporuna göre her hafta bir hastane, en az 2 tane vahşi sekse bağlı yaralanma olayına tanık oluyor.
İşte bu raporlara dayanarak yaşanmış en sert 10 seks yaralanması:
Aşk öpücüğü felçle sonuçlandı – Yeni Zelanda
40’lı yaşlarındaki Yeni Zelandalı çift için işler biraz beklemedikleri şekilde gelişti. Ocak 2011’de karısını boynundan ısırmak isteyen kocanın bu hareketi, yoğun bir kan pıhtılaşmasına ve bu kanın kalbe giderek kadının sol kolunun felç olmasına sebebiyet verdi. Aceleyle hastaneye gittiler ve doktoru Teddy Wu pıhtılaşmanın sebebinin aşk ısırığı olduğunu doğruladı.
Unutulmaz öpücük – Çin
Aralık 2008’de genç bir Çinli çift öpüşürken dudakları kilitlendi ve oluşan basınç sebebiyle kadının kulak zarı çatladı. Yerel gazete China Daily’nin yazdığına göre doktorlar insanları öpüşme konusunda dikkatli davranmalarını önerdi. Ayrıca kadının duyma yetisini birkaç ay içinde yeniden kazanacağını açıkladılar.
Penis büyütme girişimi - Rusya
40’lı yaşlarının sonlarındaki Rus Grigory Toporov, son demlerini yaşayan evliliğini kurtarabilmek için penisini uzatmaya karar verdi. Anlaşılan o ki karısı küçük penisini sorun ediyordu bu yüzden o da penisini büyütmek için protez penis taktırdı. Eve dönüp karısını memnun etmeyi uman adam, eyleminin ortasında cinsel bir felakete sebebiyet verdi, protez koptu ve çiftin tatmin olma umutları tamamen yerle bir oldu. Karısı bu olaydan kısa süre sonra kocasının yatak odasındaki zayıf performansından bıktığını söyleyerek boşanma davasını açtı.