Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Seks fantezisi ölümle sonuçlandı

Penis büyütme girişimi - Rusya

40’lı yaşlarının sonlarındaki Rus Grigory Toporov, son demlerini yaşayan evliliğini kurtarabilmek için penisini uzatmaya karar verdi. Anlaşılan o ki karısı küçük penisini sorun ediyordu bu yüzden o da penisini büyütmek için protez penis taktırdı. Eve dönüp karısını memnun etmeyi uman adam, eyleminin ortasında cinsel bir felakete sebebiyet verdi, protez koptu ve çiftin tatmin olma umutları tamamen yerle bir oldu. Karısı bu olaydan kısa süre sonra kocasının yatak odasındaki zayıf performansından bıktığını söyleyerek boşanma davasını açtı.