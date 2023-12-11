Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi
Bloomberg, 2023 yılının en zengin ailelerini sıraladı. Listede, Birleşik Arap Emirlikleri kraliyetinin yanı sıra Ferrero ailesi, Reuters ailesi gibi isimler de yer alıyor.
ABD merkezli Bloomberg, dünyanın en zengin ailelerini listeledi. 305 milyar dolarlık servetiyle Birleşik Arap Emirliği (BAE) kraliyeti Nahyan ailesi, listenin ilk sırasında yer aldı. Listenin tamamı şöyle...
25. Duncan Ailesi
Şirket: Enterprise Products Partners
Sektör: Sanayi
Ülke: ABD
Varlık: 32 milyar dolar
Nesil: 2
24. Kwok Ailesi
Şirket: Sun Hung Kai Gayrimenkül
Sektör: Gayrimenkul
Ülke: Hong Kong
Varlık: 32,5 milyar dolar
Nesil: 3
23. Ferrero Ailesi
Şirket: Ferrero
Sektör: Şekerleme
Ülke: İtalya
Varlık: 33,5 milyar dolar
Nesil: 3
22. Mulliez Ailesi
Şirket: Auchan
Sektör: Perakende
Ülke: Fransa
Varlık: 34,3 milyar dolar
Nesil: 4
21. Cox Ailesi
Şirket: Cox Girişim
Sektör: İletişim, otomotiv
Ülke: ABD
Varlık: 36 milyar dolar
Nesil: 4
20. Dassault Ailesi
Şirket: Dassault Systemes
Sektör: Yazılım
Ülke: Fransa
Varlık: 39,2 milyar dolar
Nesil: 4
19. Hartono Ailesi
Şirket: Djarum Grup
Sektör: Finans
Ülke: Endonezya
Varlık: 42,1 milyar dolar
Nesil:3
18. Van Damme, De Spoelberch, De Mevius Ailesi
Şirket: Anheuser- Busch Inbev
Sektör: İçecek
Ülke: Belçika
Varlık: 43,5 milyar dolar
Nesil: 5
17. Hoffmann, Oeri Ailesi
Şirket: Roche
Sektör: İlaç
Ülke: İsviçre
Varlık: 44,8 milyar dolar
Nesil: 5
16. Pritzker Ailesi
Şirket: Hyatt Hotels
Sektör: Otel
Ülke: ABD
Varlık: 46,5
Nesil: 4
15. Albrecht Ailesi
Şirket: Aldi
Sektör: Perakende
Ülke: Almanya
Varlık: 48,4 milyar dolar
Nesil: 3
14. Quandt Ailesi
Şirket: BMW
Sektör: Otomotiv
Ülke: Almanya
Varlık: 49,4 milyar dolar
Nesil: 4
13. Boehringer, Von Baumbach Ailesi
Şirket: Boehringer Ingelheim
Sektör: İlaç
Ülke: Almanya
Varlık: 51,3 milyar dolar
Nesil: 4
12. Johnson Ailesi
Şirket: Fidelity Investments
Sektör:Finans
Ülke: ABD
Varlık: 55,7 milyar dolar
Nesil: 3
11. Cargill, Macmillan Ailesi
Şirket: Cargill
Sektör: Sanayi
Ülke: ABD
Varlık: 63,3 milyar dolar
Nesil: 7
10. Reuters Ailesi
Şirket: Thomson Reuters
Sektör: Medya
Ülke: Kanada
Varlık: 71,1 milyar dolar
Nesil: 3
9. Wertheimer Ailesi
Şirket: Chanel
Sektör: Lüks marka
Ülke: Fransa
Varlık: 89,6 milyar dolar
Nesil: 3
8. Ambani Ailesi
Şirket: Reliance
Sektör: Sanayi
Ülke: Hindistan
Varlık: 89,9 milyar dolar
Nesil: 3
7. Suud Ailesi
Şirket: Kraliyet ailesi
Sektör: Sanayi
Ülke: Suudi Arabistan
Varlık: 112 milyar dolar
Nesil: 3
6. Koch Ailesi
Şirket: Koch
Sektör: Sanayi
Ülke: ABD
Varlık: 127,3 milyar dolar
Nesil: 3
5. El Sani Ailesi
Şirket: Kraliyet ailesi
Sektör: Sanayi
Ülke: Katar
Varlık: 133 milyar dolar
Nesil: 8
4. Mars Ailesi
Şirket: Mars
Sektör: Şekerleme
Ülke: ABD
Varlık: 141,9 milyar dolar
Nesil: 5
3. Hermes Ailesi
Şirket: Hermes
Sektör: Lüks marka
Ülke: Fransa
Varlık: 150,9 milyar dolar
Nesil:6
2. Walton Ailesi
Şirket: Walmart
Sektör: Perakende
Ülke: ABD
Varlık: 259,7 milyar dolar
Nesil: 3
1. Nahyan Ailesi
Şirket: Kraliyet Ailesi
Sektör: Sanayi
Ülke: Birleşik Arap Emirliği
Varlık: 305 milyar dolar
Nesil: 3