Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi

Bloomberg, 2023 yılının en zengin ailelerini sıraladı. Listede, Birleşik Arap Emirlikleri kraliyetinin yanı sıra Ferrero ailesi, Reuters ailesi gibi isimler de yer alıyor.

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 1

ABD merkezli Bloomberg, dünyanın en zengin ailelerini listeledi. 305 milyar dolarlık servetiyle Birleşik Arap Emirliği (BAE) kraliyeti Nahyan ailesi, listenin ilk sırasında yer aldı. Listenin tamamı şöyle...

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 2

25. Duncan Ailesi

Şirket: Enterprise Products Partners

Sektör: Sanayi

Ülke: ABD

Varlık: 32 milyar dolar

Nesil: 2

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 3

24. Kwok Ailesi

Şirket: Sun Hung Kai Gayrimenkül

Sektör: Gayrimenkul

Ülke: Hong Kong

Varlık: 32,5 milyar dolar

Nesil: 3

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 4

23. Ferrero Ailesi

Şirket: Ferrero

Sektör: Şekerleme

Ülke: İtalya

Varlık: 33,5 milyar dolar

Nesil: 3

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 5

22. Mulliez Ailesi

Şirket: Auchan

Sektör: Perakende

Ülke: Fransa

Varlık: 34,3 milyar dolar

Nesil: 4

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 6

21. Cox Ailesi

Şirket: Cox Girişim

Sektör: İletişim, otomotiv

Ülke: ABD

Varlık: 36 milyar dolar

Nesil: 4

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 7

20. Dassault Ailesi

Şirket: Dassault Systemes

Sektör: Yazılım

Ülke: Fransa

Varlık: 39,2 milyar dolar

Nesil: 4

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 8

19. Hartono Ailesi

Şirket: Djarum Grup

Sektör: Finans

Ülke: Endonezya

Varlık: 42,1 milyar dolar

Nesil:3

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 9

18. Van Damme, De Spoelberch, De Mevius Ailesi

Şirket: Anheuser- Busch Inbev

Sektör: İçecek

Ülke: Belçika

Varlık: 43,5 milyar dolar

Nesil: 5

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 10

17. Hoffmann, Oeri Ailesi

Şirket: Roche

Sektör: İlaç

Ülke: İsviçre

Varlık: 44,8 milyar dolar

Nesil: 5

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 11

16. Pritzker Ailesi

Şirket: Hyatt Hotels

Sektör: Otel

Ülke: ABD

Varlık: 46,5

Nesil: 4

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 12

15. Albrecht Ailesi

Şirket: Aldi

Sektör: Perakende

Ülke: Almanya

Varlık: 48,4 milyar dolar

Nesil: 3

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 13

14. Quandt Ailesi

Şirket: BMW

Sektör: Otomotiv

Ülke: Almanya

Varlık: 49,4 milyar dolar

Nesil: 4

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 14

13. Boehringer, Von Baumbach Ailesi

Şirket: Boehringer Ingelheim

Sektör: İlaç

Ülke: Almanya

Varlık: 51,3 milyar dolar

Nesil: 4

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 15

12. Johnson Ailesi

Şirket: Fidelity Investments

Sektör:Finans

Ülke: ABD

Varlık: 55,7 milyar dolar

Nesil: 3

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 16

11. Cargill, Macmillan Ailesi

Şirket: Cargill

Sektör: Sanayi

Ülke: ABD

Varlık: 63,3 milyar dolar

Nesil: 7

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 17

10. Reuters Ailesi

Şirket: Thomson Reuters

Sektör: Medya

Ülke: Kanada

Varlık: 71,1 milyar dolar

Nesil: 3

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 18

9. Wertheimer Ailesi

Şirket: Chanel

Sektör: Lüks marka

Ülke: Fransa

Varlık: 89,6 milyar dolar

Nesil: 3

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 19

8. Ambani Ailesi

Şirket: Reliance

Sektör: Sanayi

Ülke: Hindistan

Varlık: 89,9 milyar dolar

Nesil: 3

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 20

7. Suud Ailesi

Şirket: Kraliyet ailesi

Sektör: Sanayi

Ülke: Suudi Arabistan

Varlık: 112 milyar dolar

Nesil: 3

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 21

6. Koch Ailesi

Şirket: Koch

Sektör: Sanayi

Ülke: ABD

Varlık: 127,3 milyar dolar

Nesil: 3

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 22

5. El Sani Ailesi

Şirket: Kraliyet ailesi

Sektör: Sanayi

Ülke: Katar

Varlık: 133 milyar dolar

Nesil: 8

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 23

4. Mars Ailesi

Şirket: Mars

Sektör: Şekerleme

Ülke: ABD

Varlık: 141,9 milyar dolar

Nesil: 5

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 24

3. Hermes Ailesi

Şirket: Hermes

Sektör: Lüks marka

Ülke: Fransa

Varlık: 150,9 milyar dolar

Nesil:6

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 25

2. Walton Ailesi

Şirket: Walmart

Sektör: Perakende

Ülke: ABD

Varlık: 259,7 milyar dolar

Nesil: 3

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Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi - Resim: 26

1. Nahyan Ailesi

Şirket: Kraliyet Ailesi

Sektör: Sanayi

Ülke: Birleşik Arap Emirliği

Varlık: 305 milyar dolar

Nesil: 3

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