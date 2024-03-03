Bir yaşındaki bebeğin beyninden çıkarıldı! Görenler şoke oldu, literatüre girdi

Daha sonraki incelemeler ise, bebeğin aslında anne karnındayken bir ikiz kardeşi olduğunu ama ikinci bebeğin yeterince gelişemeyerek kardeşinin kafatasının içine sıkıştığını ortaya çıkardı.

Doktorlar fetüsün üst uzuvlarının, kemiklerinin ve hatta tırnaklarının geliştiğini, muhtemelen rahimdeki kardeşinin içindeyken aylarca büyümeye devam ettiğini bildirdi.