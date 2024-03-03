Bir yaşındaki bebeğin beyninden çıkarıldı! Görenler şoke oldu, literatüre girdi
'Neurology' isimli tıp dergisinde yayınlanan vakanın görüntüleri, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Çin'de, 1 yaşındaki bebeğin beyninden doğmamış ikizi çıkarılmıştı.
Çin'in Şangay şehrinde geçtiğimiz yıl meydana gelen bir olay sosyal medyada gündem oldu. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin 'Neurology' isimli tıp dergisinde yayınlanan makaleye göre, 1 yaşındaki bebeğin beyninden doğmamış ikizi çıkarılmıştı.
Söz konusu olayın görüntüleri, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından yeniden paylaşıldı.
Şangay'da 1 yaşındaki bebeğin kafatasının beklenenden geniş olduğu ve hastaneye motor becerilerindeki sorunlar nedeniyle getirildiği bildirilmişti. Vaka raporuna göre, bebeğin kafatasını çeşitli görüntüleme yöntemleriyle inceleyen araştırmacılar, beyninin sıkıştığını ve sıvı birikimi oluştuğunu tespit etti.
Daha sonraki incelemeler ise, bebeğin aslında anne karnındayken bir ikiz kardeşi olduğunu ama ikinci bebeğin yeterince gelişemeyerek kardeşinin kafatasının içine sıkıştığını ortaya çıkardı.
Doktorlar fetüsün üst uzuvlarının, kemiklerinin ve hatta tırnaklarının geliştiğini, muhtemelen rahimdeki kardeşinin içindeyken aylarca büyümeye devam ettiğini bildirdi.
Yaklaşık 10 santimlik fetüs, ameliyatla çıkarıldı. Vaka, bugüne kadar tıbbi literatürde rapor edilen 18 vakadan biri olarak kayıtlara geçti.
Yine Çin'de 2015 yılında, bir erkek bebeğin testisinde doğmamış ikizinin fetüsü bulunmuştu. 20 günlük bebek, doğumun ardından testis torbasının şişmeye başlaması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
1982'de Londra Hastanesi'ndeki bilim insanları, kafatası genişlemesi şikayetiyle getirilen 6 haftalık bir bebeğin beyninde de 14 santimetre uzunluğunda fetüs bulmuştu.
Ameliyattan sonra bebeğin hızla iyileştiği gözlemlenmişti.