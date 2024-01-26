Bir dönemin yetişkin filmlerinin yıldızıydı: Jesse Jane evinde ölü bulundu

Yetişkin filmlerinin 2000'lerin ortalarında benimsediği değişimden kaçınan Jane 2007'de sektörden çekildi. Jane daha sonra kendi seks oyuncakları serisini çıkarmaya başladı. Jane 2018'de GQ'ya verdiği demeçte, "Pornoya tam da porno yıldızlarına değer verildiği mükemmel bir zamanda girdim. Göz alıcıydılar. Bir odaya girdiğinizde baş döndürüyordunuz. Herkes kim olduğunuzu biliyordu çünkü ürününüzü ya da DVD'lerinizi, her şeyinizi satın almak zorundaydılar. Ama internet bu işi öldürdü" demişti.