Bir dönemin yetişkin filmlerinin yıldızıydı: Jesse Jane evinde ölü bulundu

Jesse Jane takma adıyla bilinen dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Cindy Taylor, erkek arkadaşıyla birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu. Polis, çiftin uyuşturucudan ölmüş olabileceğini aktardı.

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Bir dönemin yetişkin filmlerinin yıldızıydı: Jesse Jane evinde ölü bulundu - Resim: 1

Yetişkin filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı, evinde ölü bulundu.

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Bir dönemin yetişkin filmlerinin yıldızıydı: Jesse Jane evinde ölü bulundu - Resim: 2

Jesse Jane, gerçek adıyla Cindy Taylor, +18 filmlerin en yüksek bütçeli film serilerinde rol alan ve bir zamanlar güzellik yarışmasına da katılmıştı.

Polisler, Jane’i ABD’nin Oklahoma eyaletinde sevgilisi Brett Hasenmueller ile yaşadığı evde ölü bir şekilde buldu.

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Bir dönemin yetişkin filmlerinin yıldızıydı: Jesse Jane evinde ölü bulundu - Resim: 3

The New York Post’un haberine göre, Moore Polis Departmanı, Jane ve erkek arkadaşı Hasenmueller'den günlerdir haber alınamamasının ardından çarşamba günü sağlık kontrolü yapmak için Jane ve Hasenmuller'in evine gitti.

Yetkililer yapılan kontrollerin ardından ikilinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Bir dönemin yetişkin filmlerinin yıldızıydı: Jesse Jane evinde ölü bulundu - Resim: 4

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Departmandan Teğmen Francisco Franco, raporunun ardından oyuncunun ölüm nedenini doğrulanacağını ancak Jane'in aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Franco, Jane ve Hasenmüller'in ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldığını da ekledi.

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Bir dönemin yetişkin filmlerinin yıldızıydı: Jesse Jane evinde ölü bulundu - Resim: 5

EN YÜKSEK BÜTÇELİ FİLMDE OYNADI

Onedio’nun aktardığıan göre, 43 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu, yapım şirketi Digital Playground tarafından çekilen, 1 milyon dolarlık bir bütçeyle tüm zamanların en yüksek bütçeli cinsel içerikli filmlerinden biri olan 2005 yapımı Pirates'teki rolüyle tanınır. Jane, 2008 yapımı devam filmi Pirates II: Stagnetti's Revenge'de birinci filmdeki subay Jules rolünü tekrarladı ve tahmini olarak 8 milyon dolar kazandı.

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Bir dönemin yetişkin filmlerinin yıldızıydı: Jesse Jane evinde ölü bulundu - Resim: 6

Yetişkin filmlerinin 2000'lerin ortalarında benimsediği değişimden kaçınan Jane 2007'de sektörden çekildi. Jane daha sonra kendi seks oyuncakları serisini çıkarmaya başladı. Jane 2018'de GQ'ya verdiği demeçte, "Pornoya tam da porno yıldızlarına değer verildiği mükemmel bir zamanda girdim. Göz alıcıydılar. Bir odaya girdiğinizde baş döndürüyordunuz. Herkes kim olduğunuzu biliyordu çünkü ürününüzü ya da DVD'lerinizi, her şeyinizi satın almak zorundaydılar. Ama internet bu işi öldürdü" demişti.

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