Binlerce kişi metroya iç çamaşırlarıyla bindi
ABD'de 2002 yılında İngiltere'de ise 2009'da başlayan metroda 'meydan okuma' dün Londra'da gerçekleştirildi. Binlerce insan, pantolonlarını çıkararak metroda seyahat etti.
Geleneksel “Pantolonsuz Metro Günü” pandemi arasından sonra yeniden kutlandı. Dün Londra metrosunda pek çok kişi, üstlerinde giysileri ve montları, altlarında ise sadece külotlarıyla metro yolculuğu yaptı.
Uluslararası bir eğlence etkinliği olan Pantolonsuz Günü, pandemiden sonra ilk kez yapıldı.
Londra merkezli The Stiff Upper Lip Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, pantolonsuz yolcular dün öğleden sonra Çin Mahallesi durağında bir araya gelerek yolculuklarına başladı.
Bu ilginç ‘meydan okuma’ etkinliği ilk kez 2002’de New York’ta başladı ve uluslararası bir fenomene dönüştü.
Improv Comedy isimli grup tarafından başlatılan ve “ahmaklığı kutlamayı” amaçlayan Pantolonsuz Metroya Binme Günü dünyaya yayıldı.