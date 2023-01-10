Binlerce kişi metroya iç çamaşırlarıyla bindi

ABD'de 2002 yılında İngiltere'de ise 2009'da başlayan metroda 'meydan okuma' dün Londra'da gerçekleştirildi. Binlerce insan, pantolonlarını çıkararak metroda seyahat etti.

Binlerce kişi metroya iç çamaşırlarıyla bindi - Resim: 1

Geleneksel “Pantolonsuz Metro Günü” pandemi arasından sonra yeniden kutlandı. Dün Londra metrosunda pek çok kişi, üstlerinde giysileri ve montları, altlarında ise sadece külotlarıyla metro yolculuğu yaptı.

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Binlerce kişi metroya iç çamaşırlarıyla bindi - Resim: 2

Uluslararası bir eğlence etkinliği olan Pantolonsuz Günü, pandemiden sonra ilk kez yapıldı.

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Binlerce kişi metroya iç çamaşırlarıyla bindi - Resim: 3

Londra merkezli The Stiff Upper Lip Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, pantolonsuz yolcular dün öğleden sonra Çin Mahallesi durağında bir araya gelerek yolculuklarına başladı.

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Binlerce kişi metroya iç çamaşırlarıyla bindi - Resim: 4

Bu ilginç ‘meydan okuma’ etkinliği ilk kez 2002’de New York’ta başladı ve uluslararası bir fenomene dönüştü.

Improv Comedy isimli grup tarafından başlatılan ve “ahmaklığı kutlamayı” amaçlayan Pantolonsuz Metroya Binme Günü dünyaya yayıldı.

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