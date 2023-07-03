Belediye başkanı timsahla evlendi: Birbirimizi seviyoruz, önemli olan bu

“BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ, ÖNEMLİ OLAN BU”

Belediye Başkanı Garcia, nikah sırasında timsah gelinle evlenmeyi kabul edip etmediği sorulması üzerine, “Sorumluluğu kabul ediyorum çünkü biz birbirimizi seviyoruz, önemli olan bu. Aşk yoksa evlilik olamaz. Biz birbirimizi seviyoruz ve prenses kızla evlenmeyi kabul ediyorum” cevabını verdi.