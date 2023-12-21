Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı
ABD'de zenginlerle çalışan bir eskortun kazandığı para dudak uçuklattı. Ağırlıklı olarak Wall Street bankacılarına hizmet veren Mia Lee isimli eskort haftada 34 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon lira kazandığını açıkladı.
Zenginlerin eskortunun kazandığı para ABD medyasının çenesini yoruyor. ABD'de "profesyonel bir kız arkadaş" arayan zengin erkeklere striptizci ve eskort olarak hizmet veren bir eskortun bir haftada 34 bin dolar kazandığı bildirildi.
Businnes Insider ve New York Post'un haberlerine göre, 35 yaşındaki Mia Lee, Manhattan'ın seçkin striptiz kulüplerinden birindeki özel dans seanslarının yanı sıra lüks kaçamaklar için aldığı yüksek ücretler sayesinde ciddi bir gelir elde ettiğini söyledi.
"Müşterilerimin büyük çoğunluğu benim şimdiye kadar tanıştıkları en ilginç kadın olduğumu söylüyor. Eşsiz beceriler, ilgi alanları ve yaşam deneyimlerinin bir bileşimine sahibim" diyen Lee aynı zamanda daha önce Wall Street'te çalışan eski bir muhasebeci.
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Kendini psikopat olarak tanımlayan Lee, karma dövüş sanatlarının yanı sıra lüks arabalar, pahalı likörler ve ithal purolar gibi lüks eşyalara düşkün.
Çin kökenli bir göçmen olan Lee, "60'tan fazla ülkeye seyahat ettim, dört dil konuşuyorum ve atıcılık ve yarış gibi bir dizi hobim var" sözleriyle kendini tanıtıyor.
Genç yaşta Çin'den ABD'ye göçen eski muhasebeci, mali konulardaki bilgisiyle müşterilerini şaşırttığını söylüyor. Ayrıca Wall Street'te yaklaşık 12 yıl çalıştığını ileri sürdü. Lee, "Finans alanında oldukça renkli bir kariyerim oldu" diyor.
Youtube kanalı da var
Resmi web sitesine göre Lee oldukça yüksek bir ücret karşılığında hizmet veriyor. Lee'nin randevuları 1300 ile 7 bin dolar arasında değişiyor.
Öte yandan Lee ile seyahat etmek isteyen Wall Street jet sosyete mensupları; uçuş, konaklama ve kara ulaşımını da karşılamak ödemek zorunda.
Lee, striptizci ve eskort olarak para kazanmanın yanı sıra, finansal tavsiyeler verdiği "Mia Lee ile Para Sohbetleri" adlı bir YouTube kanalının da yaratıcısı. Lee'nin ayrıca bir OnlyFans hesabı da bulunuyor.