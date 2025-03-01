Baharın Gelişini Böyle Kutladılar
Bulgaristan’ın Yambol şehrinde düzenlenen Kukerlandiya Maskeli Festivali'yle, eski pagan gelenekleri canlandırılarak doğanın uyanışı kutlandı. Katılımcılar, korkutucu maskeler ve çanlarla kötü ruhları kovduğuna inanılan ritüelleri sahneledi.
Kaynak: AA
Bulgaristan’ın doğusundaki Yambol şehrinde düzenlenen Kukerlandiya Maskeli Festivali, eski pagan geleneklerini canlandırarak doğanın uyanışını kutladı. Geleneksel olarak kış mevsiminin sona erip ilkbaharın başlamasıyla gerçekleştirilen festival, rengârenk maskeler ve ritüellerle büyük ilgi gördü.
Festival kapsamında, katılımcılar doğal malzemelerden yapılmış korkutucu maskeler takarak sokakları dolaştı. Üzerlerindeki çanların çıkardığı yüksek sesin, hem doğayı uyandırdığına hem de kötü ruhları kovduğuna inanılıyor. Antik dönemlerden beri süregelen bu gelenek, bölge halkı için önemli bir kültürel miras niteliği taşıyor.
Etkinlikte, Bulgaristan’ın bugünkü topraklarında yaşamış eski Trakların pagan geleneklerinin yeniden canlandırıldığı düşünülüyor. Yüzyıllardır devam eden bu ritüel, geçmişle günümüz arasında köprü kurarak yerel halkın kültürel kimliğini korumasına yardımcı oluyor.
Festival sadece Bulgaristan ile sınırlı kalmıyor. Makedonya, Romanya, Moldova, Yunanistan, İtalya ve Slovenya gibi ülkelerde de benzer gelenekler var. Bu nedenle, festival her yıl yabancı maskeli grupların katılımıyla daha da renklendiriliyor.
Antik Trak savaşçılarını temsil eden özel kıyafetler ve çanlarla gerçekleştirilen gösteriler, izleyicilerden büyük beğeni topladı.