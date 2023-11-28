Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündem oldu: 7 öngörüsü var!

Kehanetleri sık sık gündem olan ve “Balkanlar’ın Nostradamus’u” lakabıyla tanınan Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri yeni yıla yaklaşırken yeniden gündem oldu. İşte Vanga'nın 2024 yılı için 7 kehaneti...

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Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündem oldu: 7 öngörüsü var! - Resim: 1

11 Eylül 2001 saldırılarını, Barack Obama’nın ABD Başkanı seçilmesini, Covid-19 salgınını, Kursk faciasını ve 2022 yılında yaşanan su krizini tahmin eden Baba Vanga hayattayken birçok siyasi ve ünlü isim kendisini ziyaret ettiği söyleniyor.

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Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündem oldu: 7 öngörüsü var! - Resim: 2

1) Vanga, gelecek yıl bir yurttaşının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunacağını öngördü.

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Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündem oldu: 7 öngörüsü var! - Resim: 3

2) Vanga, Avrupa'da artan terör saldırıları konusunda uyardı ve 'büyük bir ülkenin' 2024'te biyolojik silah testleri veya saldırıları gerçekleştireceğini öngördü.

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Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündem oldu: 7 öngörüsü var! - Resim: 4

3) Artan borç seviyeleri ve artan jeopolitik gerilimlerin ana faktörler olmasıyla birlikte, önümüzdeki yıl küresel ekonomiyi etkileyecek gibi görünüyor.

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Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündem oldu: 7 öngörüsü var! - Resim: 5

4-) 2024 yılı için korkunç hava olaylarının ve doğal afetlerin yaşanacağını öngördü.

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Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündem oldu: 7 öngörüsü var! - Resim: 6

5) Vanga'ya göre 2024'te siber saldırılarda artış olacak. Gelişmiş bilgisayar korsanları, elektrik şebekeleri ve su arıtma tesisleri gibi önemli altyapıları hedef alarak ulusal güvenlik tehdidi oluşturacak.

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Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündem oldu: 7 öngörüsü var! - Resim: 7

6) 2024 yılında Alzheimer ve kanser de dahil olmak üzere tedavi edilemeyen hastalıklara yönelik yeni tedaviler bulunacak.

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Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündem oldu: 7 öngörüsü var! - Resim: 8

7) Baba Vanga, önümüzdeki yılda kuantum hesaplamada büyük bir atılım olacağını da öngördü.

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Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündem oldu: 7 öngörüsü var! - Resim: 9

DÜNYANIN SONU 5079 YILINDA GELECEK

Vanga, ölmeden önce dünyadaki açlık krizinin 2025 ile 2028 arasında çözüleceğini, komünizmin 2076'da geri döneceğini ve insanlığın 2304'te zaman yolculuğuna çıkacağını da öngörmüştü.

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Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündem oldu: 7 öngörüsü var! - Resim: 10

Son olarak Vanga dünyanın sonunu 5079 yılı olarak öngördü.

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Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündem oldu: 7 öngörüsü var! - Resim: 11
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