Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündem oldu: 7 öngörüsü var!

11 Eylül 2001 saldırılarını, Barack Obama’nın ABD Başkanı seçilmesini, Covid-19 salgınını, Kursk faciasını ve 2022 yılında yaşanan su krizini tahmin eden Baba Vanga hayattayken birçok siyasi ve ünlü isim kendisini ziyaret ettiği söyleniyor.