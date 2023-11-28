Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündem oldu: 7 öngörüsü var!
Kehanetleri sık sık gündem olan ve “Balkanlar’ın Nostradamus’u” lakabıyla tanınan Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri yeni yıla yaklaşırken yeniden gündem oldu. İşte Vanga'nın 2024 yılı için 7 kehaneti...
11 Eylül 2001 saldırılarını, Barack Obama’nın ABD Başkanı seçilmesini, Covid-19 salgınını, Kursk faciasını ve 2022 yılında yaşanan su krizini tahmin eden Baba Vanga hayattayken birçok siyasi ve ünlü isim kendisini ziyaret ettiği söyleniyor.
1) Vanga, gelecek yıl bir yurttaşının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunacağını öngördü.
2) Vanga, Avrupa'da artan terör saldırıları konusunda uyardı ve 'büyük bir ülkenin' 2024'te biyolojik silah testleri veya saldırıları gerçekleştireceğini öngördü.
3) Artan borç seviyeleri ve artan jeopolitik gerilimlerin ana faktörler olmasıyla birlikte, önümüzdeki yıl küresel ekonomiyi etkileyecek gibi görünüyor.
4-) 2024 yılı için korkunç hava olaylarının ve doğal afetlerin yaşanacağını öngördü.
5) Vanga'ya göre 2024'te siber saldırılarda artış olacak. Gelişmiş bilgisayar korsanları, elektrik şebekeleri ve su arıtma tesisleri gibi önemli altyapıları hedef alarak ulusal güvenlik tehdidi oluşturacak.
6) 2024 yılında Alzheimer ve kanser de dahil olmak üzere tedavi edilemeyen hastalıklara yönelik yeni tedaviler bulunacak.
7) Baba Vanga, önümüzdeki yılda kuantum hesaplamada büyük bir atılım olacağını da öngördü.
DÜNYANIN SONU 5079 YILINDA GELECEK
Vanga, ölmeden önce dünyadaki açlık krizinin 2025 ile 2028 arasında çözüleceğini, komünizmin 2076'da geri döneceğini ve insanlığın 2304'te zaman yolculuğuna çıkacağını da öngörmüştü.
Son olarak Vanga dünyanın sonunu 5079 yılı olarak öngördü.