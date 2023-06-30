Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması için ilerleme kaydetti!

Blinken: "Önemli ilerlemeler kaydedildi"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Blinken paylaşımında, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı



Ceyhun Bayramov'a ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'a kalıcı bir barış anlaşmasına varmak için çalışmalarındaki samimiyet ve açıklıklarından dolayı teşekkür ederim. Önemli ilerlemeler kaydedildi ve bölge için barışçıl bir gelecek konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.