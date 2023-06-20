Aynı formülü uygulayarak 14 kez büyük ikramiye kazandı
Avustralyalı ekonomist Stefan Mandel, uyguladığı bir formül sayesinde hayatında 14 kez büyük ikramiye kazandı.
Bilim, üzerimize yıldırım düşme ihtimalinin piyangoyu kazanma ihtimalden dört kat fazla olduğunu söylüyor.
Yaşamında tam 14 kez büyük ikramiyeyi kazanan Rumen asıllı Avustralyalı ekonomist Stefan Mandel ise "birleşimsel yoğunlaştırma" adını verdiği bir formül ile bu yasaya meydan okuyor.
1950'lerde Romanya'da finans sektöründe çalışan Mandel, piyangodan yüksek miktarlarda ikramiye kazanabilmek için altı rakamdan beşini tutturabileceği bir formül üretti.
Mandel, dört yıl boyunca üzerinde çalıştığı düzeneği sonunda test etti. Fakat altı sayıdan beşini bilerek ikinci en büyük ödülü kazanmayı hedeflerken, kaderin bir cilvesi olarak altı rakamın tamamını bildi ve büyük ikramiyeyi kazandı!