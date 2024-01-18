Avrupa'nın en yoksul ülkeleri belli oldu

MAKEDONYA

Makedonya, Güneydoğu Avrupa'da yer alan, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Makedonya, aralarında BM, NATO ve Dünya Bankası'nın da bulunduğu çok sayıda kuruluşun üyesidir. Yolsuzluk ve verimsiz yasal yapı gibi faktörler yoksullaşmalarına sebep oldu. Makedonya, 2021 yılı itibariyle kişi başına düşen 5.720 dolar GSMH oranıyla Avrupa'nın en yoksul 4.ülkesidir.