Avrupa Komisyonu açıkladı: Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu

PANDEMİ SONRASI DÜŞÜŞE GEÇTİ

2022 yılında 7,5 milyon kişi Schengen vizesine başvurmuştu. 2023 yılında ise bu sayı yüzde 37'lik bir artışla 10,3 milyona yükseldi.

Ancak sayı Covid-19 pandemisinden önceki 2019 yılında kaydedilen 17 milyonluk başvurunun çok gerisinde kaldı.

8,5 MİLYON BAŞVURU ONAYLANDI

2023'te onaylanan vize sayısı da, 2022'ye kıyasla artmış olsa da yine 2019 verilerinin altında kaldı.

2023'te başvuruların 8,5 milyonu, yani yüzde 82,3'ü onaylandı.

2022 yılında 5,9 milyon ve 2019'da 15 milyon vize verilmişti.

Türkiye'nin başvuru ret oranı 2023 yılında yüzde 15,7'den yüzde 16,1'e yükseldi. Türkiye bu rakamla İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı.