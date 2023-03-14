Amerika'da bankalar neden iflas etti? İşte 6 soruda aşama aşama yaşananlar

2) MÜŞTERİLER NEDEN PARALARINI GERİ ÇEKMEK İSTEDİ?

Silikon Vadisi şirketleri pandemi ile birlikte büyüme trendine girmiş, ardından büyüme ivmesi durmuş ve pek çok insanı işten çıkarmak durumunda kalmışlardı. Bankanın içinde olduğu büyüme sürecini şu örnek ile açıklayabiliriz. 2020’nin son çeyreğinde SVB’nin 60 milyar dolar civarında toplam mevduatı varken, 2022’nin sonunda bu rakam 200 milyar dolara yükseldi. Banka da bu büyüme sonucu 2020’nin sonunda 27 milyar dolar yatırdığı bono portfolyosunu 2021’in sonunda 128 milyar dolara çıkardı.

Bu büyüme sürecinin içerisinde teknoloji odaklı yatırımlara sermaye oluşturan, SVB’nin de mevduatları katlanmıştı. SVB oluşan bu sermaye birikimi ile hazine bonosu ve mortagage destekli bonolar almıştı. Fakat Fed fazileri yükselttikçe, bu yatırım enstrümanlarının değeri de düştü.