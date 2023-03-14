Amerika'da bankalar neden iflas etti? İşte 6 soruda aşama aşama yaşananlar
Varlıkları itibarıyla batışı ABD tarihinin en büyük ikinci banka krizine dönüşen SVB'nin yankıları sürüyor. Krizin 2008'den farkı ne? Biden yönetimi acil olarak hangi hamleyi yaptı? Kriz, dünya piyasalarını etkiler mi?
Son bir hafta içerisinde Silvergate Capital, Signature Bank ve ABD'nin en büyük 16. bankası Silikon Vadisi Bankası battı. Haber Global, 6 soru ve 6 cevap ile Silikon Vadisi Bankası'nın batışını içeren bu tarihi olayı biraz açtı.
1) NE OLDU?
2008 krizinin köşe taşlarından Washington Mutual Bank’in batışının ardından ABD’nin en büyük bankacılık krizi yaşanıyor. Ülkenin en büyük 16. bankası olan Silikon Vadisi Bankası (SVB) geçen hafta müşterilerinin hesaplarındaki 46 milyar doları çekmek istemesi sonucu battı. Washington Mutual Bank, 2008 krizinde 300 milyar doları aşkın varlığı ile batarken, Silikon Vadisi Bankası'nın varlıkları 209 milyar dolardı. Bu açıdan ABD tarihinin en büyük ikinci banka iflası gerçekleşti.
2) MÜŞTERİLER NEDEN PARALARINI GERİ ÇEKMEK İSTEDİ?
Silikon Vadisi şirketleri pandemi ile birlikte büyüme trendine girmiş, ardından büyüme ivmesi durmuş ve pek çok insanı işten çıkarmak durumunda kalmışlardı. Bankanın içinde olduğu büyüme sürecini şu örnek ile açıklayabiliriz. 2020’nin son çeyreğinde SVB’nin 60 milyar dolar civarında toplam mevduatı varken, 2022’nin sonunda bu rakam 200 milyar dolara yükseldi. Banka da bu büyüme sonucu 2020’nin sonunda 27 milyar dolar yatırdığı bono portfolyosunu 2021’in sonunda 128 milyar dolara çıkardı.
Bu büyüme sürecinin içerisinde teknoloji odaklı yatırımlara sermaye oluşturan, SVB’nin de mevduatları katlanmıştı. SVB oluşan bu sermaye birikimi ile hazine bonosu ve mortagage destekli bonolar almıştı. Fakat Fed fazileri yükselttikçe, bu yatırım enstrümanlarının değeri de düştü.
Geçen Çarşamba günü SVB menkul kıymetlerinin büyük bir kısmını sattı, 21 milyar dolarlık satışta vergi sonrası zarar 1.8 milyar dolar oldu, çünkü piyasa faizleri ile elindeki ürünlerin faizleri arasındaki fark zarara yol açtı.