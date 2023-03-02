Amazon ormanlarında kayboldu, 31 gün sonra 17 kilo vermiş olarak bulundu

Página Siete gazetesinin haberine göre Acosta dört arkadaşıyla birlikte Bolivya'nın kuzeyindeki Amazon ormanlarında avlanmaya çıktı fakat bir şekilde kaybolarak onlardan ayrı düştü.

BBC'nin haberine göre Acosta, ormanda hayatta kalabilmek için solucan yemeye ve ayakkabılarının içinde biriktirdiği yağmur suyunu içmeye başladı.