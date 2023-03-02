Amazon ormanlarında kayboldu, 31 gün sonra 17 kilo vermiş olarak bulundu
Bolivya'da Amazon ormanlarında kaybolan Jhonatan Acosta, 31 gün sonra sağ bulundu. Jaguarlardan saklanmak zorunda kalan 30 yaşındaki adam böcek yiyerek hayatta kaldığını belirtti
Bolivyalı 30 yaşındaki Jhonatan Acosta, Amazon ormanlarında yolunu kaybettikten 31 gün sonra kurtarıldı. Hayatta kalabilmek için böcek yediğini ve ayakkabısında biriktirdiği suyu içtiğini söyleyen Acosta bu süreçte 17 kilo kaybettiğini söyledi.
Página Siete gazetesinin haberine göre Acosta dört arkadaşıyla birlikte Bolivya'nın kuzeyindeki Amazon ormanlarında avlanmaya çıktı fakat bir şekilde kaybolarak onlardan ayrı düştü.
BBC'nin haberine göre Acosta, ormanda hayatta kalabilmek için solucan yemeye ve ayakkabılarının içinde biriktirdiği yağmur suyunu içmeye başladı.
İspanyolca yayın yapan Noticias Telemundo'nun haberine göre, yağmur suyu bitince de kendi idrarını içti.
Jaguarlardan ve pekarilerden saklanmak zorunda kalan adam, ekibinden ayrıldıktan 4 gün sonra ayak bileğini incitti.
Bolivya haber kanalı Unitel TV'ye konuşan adam, "Hayatta kalma tekniklerini bilmek çok yardımcı oldu. Böcek tüketmek, idrarımı içmek ve solucan yemek zorunda kaldım. Hayvanlar tarafından saldırıya uğradım" dedi.