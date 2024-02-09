Almanya’da orduya katılacak olan Türklerin alacağı maaş belli oldu
Alman ordusunda asker sıkıntısı yaşanıyor. Açığı kapatmak için Almanya'da doğup büyümüş yabancılar, paralı asker olarak orduya katılacak.
Zorunlu askerliğin kaldırıldığı ve askere gitmek için gönüllü olarak yapılan başvuruların yetersiz kaldığı Almanya'da asker açığı oluşmaya başladı. Alman ordusu, söz konusu açığı bir an önce kapatmak için düğmeye bastı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Almanya, gündem yaratan bir iddiayı konuşuyor. Buna göre Almanya'da doğup büyümüş yabancılar, paralı asker olarak orduya katılacak. Söz konusu plan için en büyük hedef ise Türkler.
GÜNDEM 'LEJYONER TABURLARI'
Ülkede paralı askerlerden oluşan 'Lejyoner taburları' kurulacak. Almanya'da doğmuş büyümüş, Alman vatandaşlığını almaş Türk kökenliler, paralı asker olacak.
ALMAN ORDUSU'NA KATILAN TÜRKLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Askere alınan bir Türk'ün ne kadar maaş alacağı bile şimdiden belli. Buna göre orduya katılan Türk kökenli bir Alman vatandaşı, yılda yaklaşık 40 bin Euro maaş alabilecek. Rütbe yükseldikçe maaş da aynı oranda artacak.
SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Evet. Yabancıları askere alırsak, Avrupa’da bunu yapan ilk silahlı kuvvetler olmayacağız“ dedi. Almanya’nın muhtemel bir savaşa hazır olması gerektiğini belirten Pistorius, şu anki asker açığının 20 bin olduğunu vurguladı. Ülkeye uyum sağlamış yabancıların ve hatta gerekirse, Bundeswehr’e (Alman Ordusu) hizmet etmeye hazır paralı askerlere görev verilebileceği belirtilirken, en başta bunların Almanya’ya alışmış ve sadakatinin dikkate alınacağı vurgulanıyor. AB üyesi diğer ülkelerdeki yabancılardan da "lejyoner- paralı asker“ alınması da teklifler arasında.
Öte yandan Fransa, Belçika ve Danimarka, paralı asker (lejyoner) sistemini yıllardır uyguluyor.