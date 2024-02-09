Almanya’da orduya katılacak olan Türklerin alacağı maaş belli oldu

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Evet. Yabancıları askere alırsak, Avrupa’da bunu yapan ilk silahlı kuvvetler olmayacağız“ dedi. Almanya’nın muhtemel bir savaşa hazır olması gerektiğini belirten Pistorius, şu anki asker açığının 20 bin olduğunu vurguladı. Ülkeye uyum sağlamış yabancıların ve hatta gerekirse, Bundeswehr’e (Alman Ordusu) hizmet etmeye hazır paralı askerlere görev verilebileceği belirtilirken, en başta bunların Almanya’ya alışmış ve sadakatinin dikkate alınacağı vurgulanıyor. AB üyesi diğer ülkelerdeki yabancılardan da "lejyoner- paralı asker“ alınması da teklifler arasında.

Öte yandan Fransa, Belçika ve Danimarka, paralı asker (lejyoner) sistemini yıllardır uyguluyor.