Almanya milyonlarca işçi almaya hazırlanıyor: Şartlar belli oldu!
Alman hükümeti, yabancı işçi alımına ilişkin yeni şartları belirledi. Buna göre Türkiye’den binlerce kişi, kolay vize ve çalışma izniyle Almanya’ya gelebilecek. Dil bilenler, gençler, diploması olanlar öncelikli olacak.
Almanya, 2030 yılına kadar giderek artacak olan işçi açığını kapatmak için yabancı işçilere kapıları açma kararını yasalaştırıyor. Hükümet, işçi alımı ile ilgili yasa tasarısını hazırladı ve meclise sundu. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan tasarıya göre “nitelikli işgücüne” vize ve çalışma hakkı kolaylığı tanınacak.
“Nitelikli İşçi Alımına İlişkin Yasa” başlığını taşıyan 29 Mart 2023 tarihli Bakanlar Kurulu yasa tasarısı öncelikli olarak 2022 yılında büyük oranda sıkıntısı çekilen yaklaşık 2 milyon “nitelikli ya da vasıfsız eleman” açığını kapatmayı hedefliyor.
İşçi açığının daha da büyümemesi için, kısa süre içinde işçi alımına başlanması hedefleniyor.
1960’larda olduğu gibi, bu yasadan da yine binlerce Türk’ün yararlanması bekleniyor. Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Almanya’da akrabaları ya da bağlantısı olanlar Almanya’ya gitme hakkını daha çabuk elde edecek.
Yasa tasarısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Nancy Feaser, “Modern bir göç yasası için sonunda fırsatı değerlendiriyoruz. Ekonomimizin ihtiyacı olan uzman personeli ülkemize kazandıracağız. Uzman ya da vasıflı personel hızla Almanya'ya gelecek ve bunların iş piyasasında yer bulmalarını sağlayacağız. Nitelikli Göçmen Yasası, sadece nitelikli kişileri kabul eden aynı zamanda onları canı gönülden isteyen bir göçmen ülkesi olduğumuzu da gösterecek” dedi.