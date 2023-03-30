Almanya milyonlarca işçi almaya hazırlanıyor: Şartlar belli oldu!

Yasa tasarısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Nancy Feaser, “Modern bir göç yasası için sonunda fırsatı değerlendiriyoruz. Ekonomimizin ihtiyacı olan uzman personeli ülkemize kazandıracağız. Uzman ya da vasıflı personel hızla Almanya'ya gelecek ve bunların iş piyasasında yer bulmalarını sağlayacağız. Nitelikli Göçmen Yasası, sadece nitelikli kişileri kabul eden aynı zamanda onları canı gönülden isteyen bir göçmen ülkesi olduğumuzu da gösterecek” dedi.