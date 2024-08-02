ABD Felaketi Yaşıyor! Görüntüler Film Setinden Değil...

ABD orman yangınlarıyla boğuşuyor. Colorado eyaletinde çıkan orman yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

ABD Orman yangınları
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ABD Felaketi Yaşıyor! Görüntüler Film Setinden Değil... - Resim: 1

ABD'nin Colorado eyaletinde farklı noktalarda devam eden orman yangınları onlarca evi küle çevirdi.

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ABD Felaketi Yaşıyor! Görüntüler Film Setinden Değil... - Resim: 2

Boulder County Şerif Ofisinden Curtis Johnson, Lyons kasabası yakınlarında 30 Temmuz Salı günü çıkan Stone Canyon yangınında 5 evin küle döndüğünü, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

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ABD Felaketi Yaşıyor! Görüntüler Film Setinden Değil... - Resim: 3

Yangında şu ana kadar bin 553 dönümlük alan kül oldu.

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ABD Felaketi Yaşıyor! Görüntüler Film Setinden Değil... - Resim: 4

Eyaletteki Alexander Mountain yangını ise şu ana kadar 6 bin 781 dönümlük alanı küle çevirdi.

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ABD Felaketi Yaşıyor! Görüntüler Film Setinden Değil... - Resim: 5

Yangının, Stone Canyon yangınına yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

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ABD Felaketi Yaşıyor! Görüntüler Film Setinden Değil... - Resim: 6

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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ABD Felaketi Yaşıyor! Görüntüler Film Setinden Değil... - Resim: 7

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi'ne göre ülke genelinde yaklaşık 28 bin itfaiyeci 95 büyük yangınla mücadele ediyor.

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