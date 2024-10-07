2024 Rusya Güzeli Seçildi! Kazandığı Para Dudak Uçuklattı
Miss Russia 2024 güzellik yarışmasının kazananı, başkent Moskova’da düzenlenen finalle belirlendi. Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden 18 yaşındaki tıp öğrencisi Valentina Alekseyeva, yarışmada birinci seçilerek Rusya’yı uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yarışmada, Alekseyeva birincilik tacını takarken, ikinci sırayı Tolyatti’den Irina Mironova, üçüncülüğü ise St. Petersburg’dan Ulyana Evdokimova aldı.
Valentina Alekseyeva, birincilik ödülü olarak 1 milyon ruble (yaklaşık 357 bin TL) kazandı. Alekseyeva, bu başarısıyla birlikte kasım ayında Meksika’da düzenlenecek 73’üncü Kainat Güzeli (Miss Universe) Yarışması’nda Rusya’yı temsil edecek.
Genç ve başarılı Alekseyeva, şu anda Pirogov Rus Tıp Üniversitesi’nde eğitim görüyor ve gelecekte doktor olma hayalini gerçekleştirmenin peşinde.