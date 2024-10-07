2024 Rusya Güzeli Seçildi! Kazandığı Para Dudak Uçuklattı

Valentina Alekseyeva, birincilik ödülü olarak 1 milyon ruble (yaklaşık 357 bin TL) kazandı. Alekseyeva, bu başarısıyla birlikte kasım ayında Meksika’da düzenlenecek 73’üncü Kainat Güzeli (Miss Universe) Yarışması’nda Rusya’yı temsil edecek.