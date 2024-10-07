2024 Rusya Güzeli Seçildi! Kazandığı Para Dudak Uçuklattı

Miss Russia 2024 güzellik yarışmasının kazananı, başkent Moskova’da düzenlenen finalle belirlendi. Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden 18 yaşındaki tıp öğrencisi Valentina Alekseyeva, yarışmada birinci seçilerek Rusya’yı uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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2024 Rusya Güzeli Seçildi! Kazandığı Para Dudak Uçuklattı - Resim: 1

Yarışmada, Alekseyeva birincilik tacını takarken, ikinci sırayı Tolyatti’den Irina Mironova, üçüncülüğü ise St. Petersburg’dan Ulyana Evdokimova aldı.

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2024 Rusya Güzeli Seçildi! Kazandığı Para Dudak Uçuklattı - Resim: 2

Valentina Alekseyeva, birincilik ödülü olarak 1 milyon ruble (yaklaşık 357 bin TL) kazandı. Alekseyeva, bu başarısıyla birlikte kasım ayında Meksika’da düzenlenecek 73’üncü Kainat Güzeli (Miss Universe) Yarışması’nda Rusya’yı temsil edecek.

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2024 Rusya Güzeli Seçildi! Kazandığı Para Dudak Uçuklattı - Resim: 3

Genç ve başarılı Alekseyeva, şu anda Pirogov Rus Tıp Üniversitesi’nde eğitim görüyor ve gelecekte doktor olma hayalini gerçekleştirmenin peşinde.

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2024 Rusya Güzeli Seçildi! Kazandığı Para Dudak Uçuklattı - Resim: 4
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