2023’ün en güçlü 12 ailesi ortaya çıktı: Rockefeller, Bush, Rothschild...
2023 yılında siyaset ve iş dünyasındaki en güçlü 12 aile ortaya çıktı. Listedeki aileler arasında Trump ailesi ve Bush ailesi de yer aldı. İşte o liste...
1. SUUD HANEDANI
Suudi Arabistan'ın şu anki yönetici ailesi olan Suud Hanedanı'nın 2023 yılında 15.000 üyesi olacağı söyleniyor. Bu kadar para ve güç varken aile toplantıları biraz şamatalı geçiyor olmalı. Güçleri ülkenin dokusuna o kadar işlemiş ki (tahmin etmişsinizdir) Suudi Arabistan aslında adını bu aileden alıyor. Bu Arap ailenin şu anda 1,4 trilyon dolarlık şaşırtıcı bir net değeri var!
Ailenin reisi, gezegendeki en petrol zengini yer olan Suudi Arabistan'ın Kralı Selman bin Abdülaziz'dir. Bu da fosil yakıtlar talep görmeye devam ettiği sürece sınırsız bir servetin parmaklarının ucunda olduğu anlamına geliyor. Ailenin 15,000 üyesi olması, dağıtılması gereken çok fazla servet olduğu anlamına geliyor.
Ancak petrol fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor ve Suudilerin dünyanın dört bir yanındaki şirketlere, mülklere ve politikacılara yaptıkları sayısız milyarlarca dolarlık yatırım var.
2. ROTHSCHİLD AİLESİ
Suud Hanedanı gibi Rothschild Ailesi'nin soyu da 1700'lü yıllara kadar uzanmaktadır. Meyer Amschel Rothschild, Hamburg merkezli dahi bir bankerdi, ancak gücü bununla sınırlı değildi.
Sonunda uluslararası üne kavuştu ve 5 oğlunun her birini banka açmaları ve hanedanını tüm Avrupa'ya yaymaları için farklı ülkelere gönderdi. Tüm oğulları da aynı şeyi yapmak üzere gönderildi ve açıkça görüldüğü üzere başarılı oldular.
18. yüzyıl boyunca Rothschild ailesi dünya para birimlerinin çoğunun arkasındaki istikrar sağlayıcı güçtü ve bunu yaparken iyi para kazandılar. Rothschild hanedanlığının zirvesindeyken, dünyanın gördüğü en zengin aileydiler.
Bununla birlikte pek çok hikâye ortaya çıktı. Başkanlık suikastlarının arkasında Rothschild'lerin olduğu, İkinci Dünya Savaşı'nda Alman savaş makinesini finanse ettikleri ve 1800'lerden bu yana her savaşın iki tarafını da kâr elde etmek için yarattıkları ya da finanse ettikleri söylendi. Rothschild imparatorluğu yüzyıllardır sayısız komplo ve yarı komplo teorisine konu olmuştur.
Komplolara, yalanlara ve abartılara rağmen, Rothschild ailesinin 2023'te bugün bile siyasette çok fazla güce ve etkiye sahip olduğunu söylemek oldukça güvenlidir.
3. KOCH AİLESİ
Koch ailesi tüm Amerika'da en çok nefret edilen ailelerden biridir. Koch Industries, 100 milyar dolar değeriyle ABD'nin en büyük ikinci özel şirketidir. Şirket 1940 yılında Fred C. Koch tarafından ham petrol arıtma sürecinde yenilikçi bir yöntem bulmasının ardından Wood River Oil and Refining olarak kurulmuştur.
Fred şu anda hayatta değil, ancak şirketi dört oğlundan ikisi olan Charles ve David'in (kendisi 79 yaşında vefat etti) kontrolü altında. Koch şirketi ve iştiraklerinin yanı sıra, kardeşler Amerikan siyasetinde de son derece etkili olmalarıyla biliniyor.
Cumhuriyetçi siyasi adayların çoğu onların bağışlarına güvenmekte ve iktidara geldikten sonra da onların emirlerini yerine getirmektedir.
4. KENNEDY AİLESİ
Kennedy'ler 1940'lardan bu yana Amerikan siyaseti ile eşanlamlı olmuştur. 1947 ile 2011 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde her zaman bir Kennedy bir şekilde siyasi görevlerde bulunmuştur.
Kennedy ailesinin gücü mali durumdan ve politikacıları etkilemekten ziyade, kendilerinin doğrudan bir şeyleri etkileyebilmelerinden kaynaklanmaktadır. JFK, ABD tarihindeki en popüler başkanlardan biriydi.
Elbette hayatı trajediyle sona erdi, ancak bu aile hakkında dikkat çekici olan şey, defalarca trajediyle gölgelenmiş olmalarıdır. Çok sayıda zamansız ölüm, skandallar ve uyuşturucu sorunları oldu. Ancak bu durum onları daha az güçlü kılmıyor, zira etkileri Amerikan siyasetinin dokusunda hissediliyor.
Kennedy ailesinin Joe Kennedy III ile birlikte yeni bir siyasi güç merkezi daha var. Massachusetts'ten şu anki kongre üyesi yakın zamanda ABD Senatosu'na adaylığını koydu. Bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da, Senatörlük ya da Başkanlık için uzun vadeli planları olabilir. Kennedy gibi güçlü bir isme sahip olması, siyasi arenada diğerlerinden daha iyi bir konumda olması ve aile servetine sahip olması. Ayrıca Connecticut Kongresinde Demokrat Eyalet Senatörü olarak görev yapan Edward Kennedy Jr. da bulunmaktadır.
Kennedy ailesinin tam bir üyesi olmasa da, Arnold Schwarzenegger boşandıktan sonra Kennedy klanı üyesi Maria Shriver ile evlendi ve yaklaşık 6 yıl boyunca Kaliforniya Valisi olarak görev yaptı. Arnold, Demokratlarla uzlaşma yeteneğini göstermek için akrabası Susan Kennedy'yi bile siyasi danışmanlarına kattı. Valiliği düşük onay oranları ve asgari başarılarla sona erdi, ancak yine de Kaliforniya eyaleti üzerinde büyük bir etkisi oldu.
Kennedy isminin siyasette de hala tüm parlaklığını kaybetmediğini söylemek yanlış olmaz.
5. ROCKEFELLER AİLESİ
Rothschild ailesinin Amerikalı muadili Rockefeller ailesidir. Onların hikayesi, 20. yüzyılın başlarında popüler olan Amerikan rüyasının uygun bir temsilcisidir.
Ailenin reisi John D. Rockefeller yoksulluk içinde doğdu ve Amerika'nın en zengin tek adamı olarak öldü. Bir noktada, Standard Oil Amerika'daki petrolün %90'ını kontrol ediyordu, bu nedenle öldüğünde, büyük miktarda servet birçok torununa geçti.
Nesiller geçtikçe Rockefellerlar bankacı, sosyetik ve politikacı oldular. Servetleri hakkında kesin bir tahmin yapılamasa da Amerika'nın en güçlü ailelerinden biri olmaya devam ediyorlar. Komplo teorisyenleri bu aileye bayılır.
6. TATA AİLESİ
Hindistan ekonomisinin yükselişiyle birlikte Tata ailesi ve şirketleri TATA Group, ticari girişimlerinde 130 milyar dolar gibi çılgın bir rakam elde etti. Bir çelik şirketi olarak yola çıktılar ancak şimdi gıda ve içecek, otomotiv, havacılık ve savunma sanayilerinde faaliyet gösteriyorlar. Şu anda Hindistan'ın ve ötesinin en güçlü ailelerinden biri konumundalar.
Servetleri onlara ülke içinde çok fazla siyasi nüfuz sağladı, ancak uluslararası ilişkilere daha fazla dahil oldukça bu nüfuz yayılmaya başlıyor. Daha yeni başlıyor gibi görünen bu aileye göz kulak olun.
7. WALTON AİLESİ
Walton ailesi şu anda Walmart'ın yalnızca %52'sine sahip, ancak bu onlara 500 milyar dolar gelir kazandırdı. 130 milyar dolarlık servetleriyle Amerika'nın en zengin ailesi konumundalar ve Walmart ülkenin en büyük şirketlerinden biri olmaya devam ediyor. Her şey Walmart'ın yaratıcısı Sam Walton ile başladı.
Aynı zamanda büyük miktarda siyasi nüfuz elde ettiler ve bununla ne yapacaklarını biliyorlar. Birkaç yıl önce, çalışanlarına değer verdikleri için değil, çalışanlarına ödeme yapamayan küçük işletmeleri ezeceğini bildikleri için asgari ücretin artırılması için kampanya yürüttüler. Şeytani!
8. BUSH AİLESİ
Siyaset ve iş dünyasında 3 kuşağa yayılan en güçlü ailelerden biri Bush ailesidir. Prescott Bush başarılı bir iş adamıydı ve daha sonra Connecticut'ta 3 dönem Senatörlük yaptı.
Oğlu George H.W. Bush, Kongre üyeliği, BM Büyükelçiliği, CIA Direktörlüğü, Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevlerini içeren çok uzun bir siyasi kariyere sahipti.
Oğlu George W. Bush ise 8 yıllık ABD başkanlığı döneminde ABD ve dünya siyasetinde büyük bir etki yaratmıştır.
George W. Bush'un kardeşi Jeb Bush da Florida Valisiydi ve 2016'da Cumhuriyetçilerin başkan adayı oldu.
Bush ailesinin siyasetteki en genç üyelerinden biri olan Pierce Bush, kısa bir süre önce Teksas'ta bir kongre üyeliği için girdiği yarışı kaybetti. Bu Bush ailesinin gücünün azaldığına dair bir işaret mi? Bugün siyasette her şey mümkün ve hatta bir Bush üyesi 2024'te Cumhuriyetçilerin başkan adayı olmayı deneyebilir.
9. CLİNTON AİLESİ
Bugün Demokrat siyasetin en güçlü ailelerinden biri Clintonlar. Bill Clinton, skandalına ve görevden alınmasına rağmen, mali refah döneminde 2 dönem boyunca görev yapan çok popüler bir başkandı. Hillary Clinton First Lady idi, daha sonra New York Senatörü oldu, Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı ve 2016'da ilk kadın başkan olarak neredeyse başkanlığı kazanıyordu.
Bill ve Hillary çoğunlukla siyasetten emekli olsalar da, siyaset ve hatta iş dünyasında hala çok fazla etkiye sahipler. Chelsea gibi çocukları ya da torunları gelecekte siyasete atılmak isterlerse Clinton ismi çok işlerine yarayacaktır.
Her ne kadar bazı yükleri olsa da Bill ya da Hillary Clinton'ın desteklediği bir destek ya da kampanya herhangi bir seçimde çok etkili olabilir.
10. TRUMP AİLESİ
Günümüzde siyaset ve iş dünyasındaki en güçlü aileler söz konusu olduğunda, tartışmalı Trump ailesini dışarıda bırakmak zor. Her şey 1960'lı ve 1970'li yıllarda New Jersey ve New York'ta bir emlak imparatorluğu kuran Fred Trump ile başladı. Bu tür bir iş başarısı, izinler, sendikalar ve ihalelerle uğraşırken belli ki biraz siyasi nüfuz ve kurnazca anlaşma yapmayı gerektiriyordu.
Servetini ve bilgisini oğlu Donald'a devretti. Donald Trump iş dünyasında, başkan olarak ve 2024'te ikinci bir dönem için dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Şu anda Cumhuriyetçilerin 2024 adaylığı için yapılan anketlerde önde gidiyor ya da potansiyel olarak kendi siyasi partisini kurabilir.
Ancak iktidarda olan sadece Donald Trump değil. Karısı Melania'nın da First Lady olarak büyük bir nüfuza sahip olduğu aşikar, ancak şu anda ikinci bir dönemle ilgilenmediği bildiriliyor. Moda ile ilgili bazı iş girişimlerinde yer alıyor ya da kolaylıkla yer alabilir. Kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner başkanlık kabinesinde üst düzey danışmanlardı. Oğulları Donald Jr ve Eric, Donald Trump'ın işlerini yürütmede ve başkanlığını tanıtmada üst düzey roller oynamaktadır. Eric Trump'ın eşi Lara Trump, Kuzey Carolina Senato koltuğu için kendi siyasi adaylığını düşünüyor olabilir. Genç torunu Barron bile gelecekte iş dünyasında ya da siyasette bir güç merkezi haline gelebilir.
Trump hanedanlığının gerçek sınavı önümüzdeki 2 yıl içinde belli olabilir zira Donald bir yandan sayısız yasal ve mali engelle uğraşırken bir yandan da Cumhuriyetçi ya da MAGA partisi üyesi olarak yeniden başkanlığa aday olma niyetini şimdiden açıkladı.
11. CUOMO AİLESİ
Cuomo ailesi, kökleri New York eyalet siyasetine dayanan, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen siyasi ailelerinden biridir. Ailenin en tanınmış üyeleri şunlardır:
Mario Cuomo - Eski New York Valisi (1983-1994)
Andrew Cuomo - New York Eski Valisi (2011-2021)
Chris Cuomo - CNN gazetecisi ve sunucusu, Mario Cuomo'nun oğlu
Matilda Cuomo - Mario Cuomo'nun eşi ve New York'un eski First Lady'si
Maria Cuomo Cole - Mario Cuomo'nun kızı, belgesel yapımcısı ve hayırsever
Ailenin siyasi görevde bulunan en son üyesi olan Andrew Cuomo, taciz ve suiistimal iddiaları nedeniyle Ağustos 2021'de valilik görevinden istifa etti. New York valisi olduğu dönemde sağlık krizine verdiği yanıt nedeniyle de eleştirilmişti.
Cuomo'ların siyasi hanedanlığı eleştiriler altında kuruyor olsa da, televizyon programları, podcast'ler, sosyal medya, başyazılar ve siyasi bir geri dönüş potansiyeli ile büyük takipçileri nedeniyle NY ve dünya çapında hala dikkate alınması gereken bir güçtür. Andrew Cuomo son zamanlarda imajını yeniden inşa etmek ve potansiyel olarak 2024 veya 2028'de başka bir siyasi güç oyunu düzenlemek için çalışıyor.
12. İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ
Tüm zamanların en güçlü ailelerinden biri olan İngiliz Kraliyet Ailesi, şu anda bir iktidar gücünden çok bir sembol. Ancak büyük bir servete, nüfuza ve halkla ilişkiler gücüne sahip olan Windsor kraliyet ailesi, özellikle Brexit ve milliyetçiliğin çalkantılı bir döneminde, küresel sahnede hala büyük bir etkiye sahip.
Brexit'in tamamlanması ve Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gücü azaldı. Harry ve Meghan'ın büyük bir dramla monarşiden ayrılmasıyla birlikte bu güçlü ailenin geleceği daha da belirsiz hale geldi. Kraliyete yönelik kamuoyu önündeki eleştirileri pek çok tartışmaya neden oldu. Jeffery Epstein ile Prens Andrew skandalı, kraliyetin siyasi gücünü daha da derin bir düşüşe soktu.
Charles, onlarca yıllık bekleyişin ardından nihayet İngiltere Kralı oldu, ancak yaşlılık ve ekonomik durgunlukla birlikte saltanatı ne kadar sürecek? Prens William eninde sonunda hükümdar olacak ama o zamana kadar monarşinin ne gücü kalacak? Kraliyetin egemenliği azaldı ama henüz ölmedi.
Hattın Altında Siyasi Güç
Gördüğünüz gibi, siyasi güç ve nüfuz geçmişte genellikle aile bağları üzerinden geliyordu. Ancak dijital çağda, akraba kayırmacılığı olsun ya da olmasın, servet yaratımının yepyeni bir insan tipinden geldiğini görüyoruz.
Bunun önümüzdeki yıllarda dünyadaki güç dağılımına nasıl yansıyacağını göreceğiz, ancak siyaset ve iş dünyasındaki bu en güçlü aileler gezegendeki en korkulan ve saygı duyulan aileler arasında yer almaya devam ediyor.
Rockefeller'lar ve Rothschild'ler gibi en güçlü aileler zaman içinde Bush'lar, Trump'lar ve Clinton'lar lehine kamu bilincinden silinmiş olsa da siyasi etkileri ve hafızaları 2023'te hala mevcut.
Bu en güçlü 12 ailenin tamamı, siyaset ve iş dünyasında dünya çapında hala muazzam bir nüfuza sahip. Eğer spot ışıklarının önünde değillerse, muhtemelen perde arkasında 2024'e doğru ipleri ellerinde tutuyorlardır.