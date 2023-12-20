2023’ün en güçlü 12 ailesi ortaya çıktı: Rockefeller, Bush, Rothschild...

12. İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ

Tüm zamanların en güçlü ailelerinden biri olan İngiliz Kraliyet Ailesi, şu anda bir iktidar gücünden çok bir sembol. Ancak büyük bir servete, nüfuza ve halkla ilişkiler gücüne sahip olan Windsor kraliyet ailesi, özellikle Brexit ve milliyetçiliğin çalkantılı bir döneminde, küresel sahnede hala büyük bir etkiye sahip.

Brexit'in tamamlanması ve Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gücü azaldı. Harry ve Meghan'ın büyük bir dramla monarşiden ayrılmasıyla birlikte bu güçlü ailenin geleceği daha da belirsiz hale geldi. Kraliyete yönelik kamuoyu önündeki eleştirileri pek çok tartışmaya neden oldu. Jeffery Epstein ile Prens Andrew skandalı, kraliyetin siyasi gücünü daha da derin bir düşüşe soktu.

Charles, onlarca yıllık bekleyişin ardından nihayet İngiltere Kralı oldu, ancak yaşlılık ve ekonomik durgunlukla birlikte saltanatı ne kadar sürecek? Prens William eninde sonunda hükümdar olacak ama o zamana kadar monarşinin ne gücü kalacak? Kraliyetin egemenliği azaldı ama henüz ölmedi.

Hattın Altında Siyasi Güç

Gördüğünüz gibi, siyasi güç ve nüfuz geçmişte genellikle aile bağları üzerinden geliyordu. Ancak dijital çağda, akraba kayırmacılığı olsun ya da olmasın, servet yaratımının yepyeni bir insan tipinden geldiğini görüyoruz.

Bunun önümüzdeki yıllarda dünyadaki güç dağılımına nasıl yansıyacağını göreceğiz, ancak siyaset ve iş dünyasındaki bu en güçlü aileler gezegendeki en korkulan ve saygı duyulan aileler arasında yer almaya devam ediyor.

Rockefeller'lar ve Rothschild'ler gibi en güçlü aileler zaman içinde Bush'lar, Trump'lar ve Clinton'lar lehine kamu bilincinden silinmiş olsa da siyasi etkileri ve hafızaları 2023'te hala mevcut.

Bu en güçlü 12 ailenin tamamı, siyaset ve iş dünyasında dünya çapında hala muazzam bir nüfuza sahip. Eğer spot ışıklarının önünde değillerse, muhtemelen perde arkasında 2024'e doğru ipleri ellerinde tutuyorlardır.