2023’ün en güçlü 12 ailesi ortaya çıktı: Rockefeller, Bush, Rothschild...

11. CUOMO AİLESİ

Cuomo ailesi, kökleri New York eyalet siyasetine dayanan, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen siyasi ailelerinden biridir. Ailenin en tanınmış üyeleri şunlardır:

Mario Cuomo - Eski New York Valisi (1983-1994)

Andrew Cuomo - New York Eski Valisi (2011-2021)

Chris Cuomo - CNN gazetecisi ve sunucusu, Mario Cuomo'nun oğlu

Matilda Cuomo - Mario Cuomo'nun eşi ve New York'un eski First Lady'si

Maria Cuomo Cole - Mario Cuomo'nun kızı, belgesel yapımcısı ve hayırsever

Ailenin siyasi görevde bulunan en son üyesi olan Andrew Cuomo, taciz ve suiistimal iddiaları nedeniyle Ağustos 2021'de valilik görevinden istifa etti. New York valisi olduğu dönemde sağlık krizine verdiği yanıt nedeniyle de eleştirilmişti.

Cuomo'ların siyasi hanedanlığı eleştiriler altında kuruyor olsa da, televizyon programları, podcast'ler, sosyal medya, başyazılar ve siyasi bir geri dönüş potansiyeli ile büyük takipçileri nedeniyle NY ve dünya çapında hala dikkate alınması gereken bir güçtür. Andrew Cuomo son zamanlarda imajını yeniden inşa etmek ve potansiyel olarak 2024 veya 2028'de başka bir siyasi güç oyunu düzenlemek için çalışıyor.