1916 yılında yazılan mektup adresine 107 yıl sonra ulaştı
Kral V. George zamanında yazılan bir mektup tam 107 yıl sonra adresine teslim edildi. Mektubu alan ev sahibi önce mektubun 2016 yılından kaldığını düşündü ancak üzerindeki kraliyet pulu bambaşka bir hikâye anlatıyordu.
Londra'nın güneyinde yer alan Hamlet Road'da çok ilginç bir olay yaşadı. Şubat 1916 yılında gönderilen mektup, tam 107 yıl sonra adresine ulaştı.
Mektubu teslim alan Finlay Glen, CNN'e verdiği röportajda şaşkınlığını şu şekilde anlattı: Üzerindeki yılın 16 olduğunu fark ettik. Bu yüzden 2016 olduğunu düşündük.
Ancak zarfın üzerinde Kral V. George'un başını taşıyan 1 penilik bir damga vardı. Mektup, I. Dünya Savaşı'nın ortasında, yani Kraliçe II. Elizabeth'in doğumundan 10 yıl önce gönderilmişti.
Glen, "Çok eski olduğunu anladığımızda, mektubu açmanın uygun olduğunu düşündük" dedi. Arkasından bu olayın tarihi bir merak uyandıracağını düşünen ev sahibi, mektubu yerel bir dergi olan Norwood Review'a gönderdi.