115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu

Dünya genelinde IQ araştırması yapıldı, 115 ülkenin IQ seviyesi incelendi. Türkiye'nin de listedeki yeri belli oldu.

Türkiye Güney Kore İran Japonya Avusturya Almanya
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu - Resim: 1

Toplam 115 ülke vatandaşları arasında 1 milyon 691 bin 740 kişinin zeka testine dayanılarak QI raporu hazırlandı.

1 17
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu - Resim: 2

Bir kişinin ortalama zekası 100 zeka puanı olarak baz alınırken, 100’ün üzeri ortalama üstü; 100’ün altı ise ortalamanın altı olarak kabul ediliyor. 70 IQ’nun altı zihinsel engelli olarak tanımlanıyor.

2 17
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu - Resim: 3

Uluslararası IQ Araştırması ve Tespiti’ne göre, 2024 yılında (2023 sonuna göre) en zeki ülke vatandaşları 107.54 ortalama ile Güney Koreliler oldu.

3 17
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu - Resim: 4

Güney Kore'yi 106.99 ile Çinliler izledi.

4 17
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu - Resim: 5

106.84 ile İranlılar 3. sırada yer aldı.

5 17
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu - Resim: 6

106.18’le Japonlar 4. sırada.

6 17
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu - Resim: 7

Singapur’da IQ oranı 106.18

7 17
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu - Resim: 8

Avusturya’da 102.71

8 17
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu - Resim: 9

Kanada’da 102.60

9 17
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu - Resim: 10

Almanya’da 102.36

10 17
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu - Resim: 11

Slovenya’da 102.31

11 17
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu - Resim: 12

Moğolistan’da 102.30

12 17
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu - Resim: 13

Sözcü'nün aktardığı habere göre; ülkelerin yaklaşık yüzde 80’inin zeka ortalamasında artış görüldü.

13 17
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu - Resim: 14

İlk 10 bu şekilde sıralanırken, bunların zeka ortalamalarında artışlar görüldü. Zekası en çok artanlar Fransızlar, İtalyanlar ve İspanyollar oldu. Bir tek Japonya’da oran son bir yılda 1.96 geriledi ve 106.18’e indi.

14 17
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu - Resim: 15

Türkiye’nin büyük kısmı ise orta zekalı veya alt sınıra yakın görünüyor. Türkiye adına 42801 kişi test edildi ve zeka oranı bir yıl önceye göre 1.5 puan azaldı ve 2024 yılı IQ istatistiğinde 95.63’e geriledi.

15 17
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu - Resim: 16

Türkiye’nin biraz üzerinde Bangladeş, Romanya, Flipinler, Azerbaycan, Moldavya, Peru gibi ülkeler bulunuyor.

16 17
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu - Resim: 17

Listenin en altında ise yüzde 90’ın da altına düşen zeka oranı ile Nikaragua, Guetamala, Kongo, Angola, Gabon gibi ülkeler bulunuyor.

17 17