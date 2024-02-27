115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu
Dünya genelinde IQ araştırması yapıldı, 115 ülkenin IQ seviyesi incelendi. Türkiye'nin de listedeki yeri belli oldu.
Toplam 115 ülke vatandaşları arasında 1 milyon 691 bin 740 kişinin zeka testine dayanılarak QI raporu hazırlandı.
Bir kişinin ortalama zekası 100 zeka puanı olarak baz alınırken, 100’ün üzeri ortalama üstü; 100’ün altı ise ortalamanın altı olarak kabul ediliyor. 70 IQ’nun altı zihinsel engelli olarak tanımlanıyor.
Uluslararası IQ Araştırması ve Tespiti’ne göre, 2024 yılında (2023 sonuna göre) en zeki ülke vatandaşları 107.54 ortalama ile Güney Koreliler oldu.
Güney Kore'yi 106.99 ile Çinliler izledi.
106.84 ile İranlılar 3. sırada yer aldı.
106.18’le Japonlar 4. sırada.
Singapur’da IQ oranı 106.18
Avusturya’da 102.71
Kanada’da 102.60
Almanya’da 102.36
Slovenya’da 102.31
Moğolistan’da 102.30
Sözcü'nün aktardığı habere göre; ülkelerin yaklaşık yüzde 80’inin zeka ortalamasında artış görüldü.
İlk 10 bu şekilde sıralanırken, bunların zeka ortalamalarında artışlar görüldü. Zekası en çok artanlar Fransızlar, İtalyanlar ve İspanyollar oldu. Bir tek Japonya’da oran son bir yılda 1.96 geriledi ve 106.18’e indi.
Türkiye’nin büyük kısmı ise orta zekalı veya alt sınıra yakın görünüyor. Türkiye adına 42801 kişi test edildi ve zeka oranı bir yıl önceye göre 1.5 puan azaldı ve 2024 yılı IQ istatistiğinde 95.63’e geriledi.
Türkiye’nin biraz üzerinde Bangladeş, Romanya, Flipinler, Azerbaycan, Moldavya, Peru gibi ülkeler bulunuyor.
Listenin en altında ise yüzde 90’ın da altına düşen zeka oranı ile Nikaragua, Guetamala, Kongo, Angola, Gabon gibi ülkeler bulunuyor.