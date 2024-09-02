1000 Yıllık İnancı Yaşatıyorlar: Avrupa'nın Paganları Burada Yaşıyor, Ruhlara Geleneksel Yemeklerini Sunuyorlar

Rusya'nın tarihi ve kültürel çeşitliliğinin bir parçası olan bölgenin ülkedeki federal yapılar arasındaki en önemli özelliği Mari halkının etnik bir grup olarak korunması.

Bu yüzden sokaklarda yerel halkın kendi arasında Mari dilindeki konuşmaları dikkati çekiyor. Mari dili farklı şivelere sahip olsa da “dağ” ve “ova” şiveleri yaygın olarak kullanılıyor.