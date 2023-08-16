Uzun süre seks yapmazsanız ne olur? Hem kadınlara hem erkeklere kötü haber

Düzenli seks hayatı hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından oldukça faydalıdır. Uzmanlar şimdi de uzun zaman seks yapılmadığında vücuda neler olduğunu tek tek açıkladı. Yapılan bir çalışma bir yıl boyunca seks yapmayanlarla beş yıldan fazla seks yapmayanları mercek altına aldı. Sonuçlar çok şaşırtıcı!