Uzun süre seks yapmazsanız ne olur? Hem kadınlara hem erkeklere kötü haber
Seks yapmayı bıraktığınızda vücudunuza ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte uzun süre sevişmediğinizde vücudunuzda olan değişiklikler...
Düzenli seks hayatı hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından oldukça faydalıdır. Uzmanlar şimdi de uzun zaman seks yapılmadığında vücuda neler olduğunu tek tek açıkladı. Yapılan bir çalışma bir yıl boyunca seks yapmayanlarla beş yıldan fazla seks yapmayanları mercek altına aldı. Sonuçlar çok şaşırtıcı!
Dr. Earım Chaudry'ye göre, birisi bir süre seks yapmadığında, olumsuz bir fiziksel yan etki olması muhtemel değildir. Bir çalışma, geçen yıl seks yapmayan kadın ve erkekleri, beş yıldan fazla seks yapmayan erkek ve kadınlara karşı karşılaştırdığını gösterdi. Sonuçlar, “seks yapmayan Amerikalıların, cinsel açıdan aktif kişilerle çok benzer mutluluk seviyeleri bildirdiklerini” gösterdi.
Bununla birlikte, Dr. Chaudry, seks ile ilişkili fiziksel faydaların olduğuna dikkat çekiyor. "Seks, vücudunuzun oksitosin ve "mutluluk hormonu" olarak bilinen endorfinler gibi kan basıncınızı düşürmenize ve stres seviyenizi düşürmenize yardımcı olan hormonları salmasını sağlayabilir.' diyor.
HAYAL KIRIKLIĞI VE BASTIRILMIŞ DUYGULAR
Bir başka isim Dr. Shirin Lakhani, 'Uzun süre seks yapmamak, cinsel hayal kırıklığına ve bastırılmış duygulara neden olabilir, çünkü seks ve orgazm sırasında meydana gelen hormon değişiklikleri gerçekleşmez. Bu, erkeklerde daha sık görülür' diyor.