Tüketmeden önce iki kez düşünün: Libidoyu artıran ve düşüren yiyecekler belli oldu!
Günlük hayatta tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin libidomuz üzerinde doğrudan etkisi vardır. Peki hangi besinler libidoyu düşürüyor, hangi besinler libidoyu artırıyor?
İnsan vücudu, biyolojik olarak bir denge içerisindedir. Dış etkenler sebebi ile dengenin bozulması libidoda değişimler oluşturabilir. Libidoyu en çok etkileyenlerden biri de tükettiğimiz yiyeceklerdir. Bazı besinler libidoyu yükseltirken, bunun yanı sıra düşürenlere de dikkat edilmelidir.
Libidoyu Arttıran Besinler
Ispanak: Ispanak, her ikisi de genital bölgeye kan akışını artırabilen harika bir folat ve magnezyum kaynağıdır. Ispanakla ilgili bir başka harika şey de, basınçla ilgili sorunlardan dolayı ereksiyonunu sürdürmekte zorlanan bir partneriniz varsa iyi bir şey olan kan basıncı seviyelerini düşürebilmesidir. Ispanak ayrıca oksidatif stresi azaltır ; Bunu da bilmekte fayda var çünkü oksidatif stresdoğrudan kısırlığa bağlı . Bu nedenle, ıspanak evinizde temel bir gıda değilse, bunlar onu yapmak için oldukça sağlam nedenlerdir.
Karpuz: Uzmanlar, karpuz yemek için yılın en iyi zamanının Mayıs-Eylül arası olduğunu söylüyor. Karpuz nemlendiren, iyi bir lif kaynağı olan ve vücut iltihabının yanı sıra oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan bir meyvedir. Karpuz ayrıca, erkeğin sisteminde nitrik oksit üretilmesine yardımcı olur ve bu da kan damarlarının genişlemesine yardımcı olur. Kan damarı genişlemesi aynı zamanda orgazmı yoğunlaştırmada da rol oynar.
Üzüm: Seks hayatınız için harikalar yaratabilecek bir diğer meyve ise üzümdür. Flavonoidler açısından zengindirler ve bu sadece bir erkeğin ereksiyon kalitesini arttırmaya bağlı değildir , aynı zamanda kırmızı üzümlerin içinde kuersetin bitki pigmenti de vardır; Bunu bilmek önemlidir, çünkü içinde kan akışını artırabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.