Tüketmeden önce iki kez düşünün: Libidoyu artıran ve düşüren yiyecekler belli oldu!

Libidoyu Arttıran Besinler

Ispanak: Ispanak, her ikisi de genital bölgeye kan akışını artırabilen harika bir folat ve magnezyum kaynağıdır. Ispanakla ilgili bir başka harika şey de, basınçla ilgili sorunlardan dolayı ereksiyonunu sürdürmekte zorlanan bir partneriniz varsa iyi bir şey olan kan basıncı seviyelerini düşürebilmesidir. Ispanak ayrıca oksidatif stresi azaltır ; Bunu da bilmekte fayda var çünkü oksidatif stresdoğrudan kısırlığa bağlı . Bu nedenle, ıspanak evinizde temel bir gıda değilse, bunlar onu yapmak için oldukça sağlam nedenlerdir.