Seksle ilgili yıllardır doğru bilinen yanlış ortaya çıktı

Cinsel ilişkinin daha uzun süre dayanmasını sağlamak, ereksiyonu daha uzun süre sürdürmek, boşalmayı geciktirmek ve boşaldıktan sonra başka bir ereksiyon elde etmek için gereken şey, süreyi kısaltmak olabilir. Cinsel dayanıklılığınızı artırmanın ve seksi hem siz hem de partneriniz için daha tatmin edici hale getirmenin çeşitli yolları vardır.