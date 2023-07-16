Seksle ilgili yıllardır doğru bilinen yanlış ortaya çıktı
Cinsel problemler hem erkekler hem de kadınlarda sıklıkla görülebiliyor. Düşük libido, erken boşalma, orgazm olamama, iktidarsızlık gibi problemlerin doğal çözümleri aranıyor. Saptanan durumlar ise, yıllardır doğru bilinen kanıların aslında yanlış olduğunu ortaya koyuyor.
Cinsel ilişkinin daha uzun süre dayanmasını sağlamak, ereksiyonu daha uzun süre sürdürmek, boşalmayı geciktirmek ve boşaldıktan sonra başka bir ereksiyon elde etmek için gereken şey, süreyi kısaltmak olabilir. Cinsel dayanıklılığınızı artırmanın ve seksi hem siz hem de partneriniz için daha tatmin edici hale getirmenin çeşitli yolları vardır.
İDEAL CİNSEL İLİŞKİ SÜRESİ ASLINDA NE KADAR?
İdeal olarak, cinsel ilişki siz istediğiniz sürece devam etmelidir. Pek çok insan seksi penetrasyon olarak düşünür, ancak çok daha fazlasını içerebilir (ve içermelidir). Araştırmalar, penetratif seks sırasında boşalmaya kadar geçen ortalama sürenin 5 ila 6 dakika arasında olduğunu gösteriyor.
Araştırmaya göre ortalama bir seks sadece 5.4 dakika sürüyor. Peki kadınların orgazma ulaşmak için gerçekte ne kadar süreye ihtiyacı var?
Araştırmalar, erkeklerin daha kolay uyarıldığını ama kadınların uyarılmasının yaklaşık 20 dakika sürdüğünü gösteriyor. Uzmanlar, her çiftin farklı olduğunu, bu yüzden tam 'doğru' bir zaman olmadığına da değiniyor.