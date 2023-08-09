Seks terapistinin açıklaması ezber bozdu: Önemli olan G noktası değil A noktası

Sosyal medya adresinden konuyla ilgili açıklama yapan Kate Balestrieri'nin söyledikleri duyanları şaşına çevirdi. Balestrieri, A noktasının nerede olduğunu şöyle açıkladı: "A noktası aslında forniksin iç erojen bölgesidir ve bu vajinal duvarda, G noktasının biraz üzerinde bulunur."