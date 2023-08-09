Seks terapistinin açıklaması ezber bozdu: Önemli olan G noktası değil A noktası

Lisanslı psikolog ve sertifikalı seks terapisti Kate Balestrieri, takipçilerine G noktasından daha az bilinen A noktasını gözden kaçırmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Seks terapistinin açıklaması ezber bozdu: Önemli olan G noktası değil A noktası - Resim: 1

Cinsel doyumda ve orgazma ulaşmada büyük bir rol oynayan G noktasının rakibi çıktı.
Seks terapisti Dr. Kate Balestrieri, cinsel ilişkide insanları mutlu eden bir de 'A noktası' olduğunu ortaya çıkardı.

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Seks terapistinin açıklaması ezber bozdu: Önemli olan G noktası değil A noktası - Resim: 2

Sosyal medya adresinden konuyla ilgili açıklama yapan Kate Balestrieri'nin söyledikleri duyanları şaşına çevirdi. Balestrieri, A noktasının nerede olduğunu şöyle açıkladı: "A noktası aslında forniksin iç erojen bölgesidir ve bu vajinal duvarda, G noktasının biraz üzerinde bulunur."

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Seks terapistinin açıklaması ezber bozdu: Önemli olan G noktası değil A noktası - Resim: 3

Balestrieri, A noktasının "mutlaka orgazma yol açmadığını" söylese de partneri mutlu etmek için bu noktanın da bilinmesi gerektiğini söyledi.

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Seks terapistinin açıklaması ezber bozdu: Önemli olan G noktası değil A noktası - Resim: 4

Sözlerini şöyle bitirdi: "A noktasını gözden kaçırmayın, G noktasını gözden kaçırmayın, iyi vakit geçirin. Partnerinizi dinleyin, onun nelerden hoşlandığını dinleyin."

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