Seks terapistinin açıklaması ezber bozdu: Önemli olan G noktası değil A noktası
Lisanslı psikolog ve sertifikalı seks terapisti Kate Balestrieri, takipçilerine G noktasından daha az bilinen A noktasını gözden kaçırmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Cinsel doyumda ve orgazma ulaşmada büyük bir rol oynayan G noktasının rakibi çıktı.
Seks terapisti Dr. Kate Balestrieri, cinsel ilişkide insanları mutlu eden bir de 'A noktası' olduğunu ortaya çıkardı.
Sosyal medya adresinden konuyla ilgili açıklama yapan Kate Balestrieri'nin söyledikleri duyanları şaşına çevirdi. Balestrieri, A noktasının nerede olduğunu şöyle açıkladı: "A noktası aslında forniksin iç erojen bölgesidir ve bu vajinal duvarda, G noktasının biraz üzerinde bulunur."
Balestrieri, A noktasının "mutlaka orgazma yol açmadığını" söylese de partneri mutlu etmek için bu noktanın da bilinmesi gerektiğini söyledi.
Sözlerini şöyle bitirdi: "A noktasını gözden kaçırmayın, G noktasını gözden kaçırmayın, iyi vakit geçirin. Partnerinizi dinleyin, onun nelerden hoşlandığını dinleyin."