Seks sonrası yapmazsanız son ilişkiniz olabilir

MAYA ENFEKSİYONLARINA DİKKAT

Maya enfeksiyonları sadece kadınların endişelenmesi gereken bir şey değildir, çünkü cinsel ilişki sonrası kötü hijyene sahip olmak mikropları artıracaktır. Kaşıntı ve ağrı gibi semptomlarla birlikte hoş olmayan kokulara yol açacaktır.