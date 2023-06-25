Seks sonrası yapmazsanız son ilişkiniz olabilir
Cinsel ilişki sonrası alışkanlıklar çok önemlidir.
Cinsel ilişkiden sonra iyi alışkanlıklar uygulamamak, bir erkeğin İYE, enfeksiyon ve mikropların yayılması riskini artırarak bazı hoş olmayan kokulara ve kaşınmaya neden olabilir.
Cinsel bir deneyimden sonra cinsel organlarını yıkamak erkeklerin çok alışık olduğu bir durum değil.
Ancak cinsel ilişki yaşadıktan sonra kendinizi uygun şekilde temizlemek önemlidir ve vurgulanması gerekir. Seks yaptıktan sonra uzmanlar, az miktarda spermin sünnet derisinin altına sıkışıp bazı enfeksiyon riskini artırabileceği konusunda uyarıyorlar.
MAYA ENFEKSİYONLARINA DİKKAT
Maya enfeksiyonları sadece kadınların endişelenmesi gereken bir şey değildir, çünkü cinsel ilişki sonrası kötü hijyene sahip olmak mikropları artıracaktır. Kaşıntı ve ağrı gibi semptomlarla birlikte hoş olmayan kokulara yol açacaktır.