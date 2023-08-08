Seks oyuncaklarında büyük tehlike

Birçok insan cinsel hayatlarına renk katmak için seks oyuncaklarına ihtiyaç duyabiliyor. Ancak bu oyuncaklar o kadar da güvenli değil. Araştırma sonucunda seks oyuncaklarının karaciğere, böbreklere, akciğerlere ve üreme sistemine zarar verdiği ortaya çıktı.

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ABD'deki bilim insanları, piyasada satılan çoğu seks oyuncağının insan sağlığı açısından risk barındırdığı konusunda uyarıda bulundu.

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Plastik, silikon, kauçuk veya lateksten yapılmış seks oyuncaklarının, insan vücudunun en hassas zarlarından bazılarıyla etkileşime girecek şekilde tasarlandığı, dokuların oyuncaklardaki kimyasalları hızla emebileceği açıklandı.

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Duke Üniversitesi'nde yapılan son araştırmada, bilim insanları dört farklı seks oyuncağının insan vücuduna değdiğinde nanoplastik parçalar saçtığını tespit etti.

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Oyuncakların, insan sağlığına zararlı olabilen ve yaygın olarak kullanılan bir grup kimyasal olan ftalat içerdiği ortaya çıkarıldı. Ftalat'ın karaciğere, böbreklere, akciğerlere ve üreme sistemine zarar verdiği biliniyor.

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