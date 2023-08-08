Seks oyuncaklarında büyük tehlike
Birçok insan cinsel hayatlarına renk katmak için seks oyuncaklarına ihtiyaç duyabiliyor. Ancak bu oyuncaklar o kadar da güvenli değil. Araştırma sonucunda seks oyuncaklarının karaciğere, böbreklere, akciğerlere ve üreme sistemine zarar verdiği ortaya çıktı.
ABD'deki bilim insanları, piyasada satılan çoğu seks oyuncağının insan sağlığı açısından risk barındırdığı konusunda uyarıda bulundu.
Plastik, silikon, kauçuk veya lateksten yapılmış seks oyuncaklarının, insan vücudunun en hassas zarlarından bazılarıyla etkileşime girecek şekilde tasarlandığı, dokuların oyuncaklardaki kimyasalları hızla emebileceği açıklandı.
Duke Üniversitesi'nde yapılan son araştırmada, bilim insanları dört farklı seks oyuncağının insan vücuduna değdiğinde nanoplastik parçalar saçtığını tespit etti.
Oyuncakların, insan sağlığına zararlı olabilen ve yaygın olarak kullanılan bir grup kimyasal olan ftalat içerdiği ortaya çıkarıldı. Ftalat'ın karaciğere, böbreklere, akciğerlere ve üreme sistemine zarar verdiği biliniyor.