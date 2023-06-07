Seks Olimpiyatları başlıyor: Hangi branşlarda, kaç puan verilecek? İşte kriterler

Seksin bir spor olarak kabul edildiği İsveç’te 8 Haziran’da düzenlenecek Avrupa Seks Olimpiyatları'nın kuralları ve detayları belli oldu.

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Seks Olimpiyatları başlıyor: Hangi branşlarda, kaç puan verilecek? İşte kriterler - Resim: 1

Seksin bir spor olarak kabul edildiği İsveç’te 8 Haziran’da düzenlenecek Avrupa Seks Olimpiyatları'nın kuralları ve detayları belli oldu.

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Seks Olimpiyatları başlıyor: Hangi branşlarda, kaç puan verilecek? İşte kriterler - Resim: 2

Avrupa Seks Şampiyonası için hazırlanan resmi internet sitesinde “Pek çoğu için spor olarak seks zordur. Özellikle iş antrenman yapmak ve yarışmaya geldiğinde” ifadeleri yer aldı. Sitede, 8 Haziran’da düzenlenecek şampiyonanın kuralları listelendi. Şampiyonanın her yarışında yarışmacıların puan alması için 16 kriter belirlendi. Marca'nın haberine göre işte seks olimpiyatlarının puan kriterleri:

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Seks Olimpiyatları başlıyor: Hangi branşlarda, kaç puan verilecek? İşte kriterler - Resim: 3

1- Bir yarışmacının karşıdaki yarışmacıyı ne kadar hızlı baştan çıkardığına bakılacak. Baştan çıkarma süresine göre jüri, 5 ila 10 arası puan verecek.

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Seks Olimpiyatları başlıyor: Hangi branşlarda, kaç puan verilecek? İşte kriterler - Resim: 4

2- Yarışmacılar karşısındaki kişinin vücudunun çeşitli bölgelerine belirlenen süreler boyunca masaj yapacak. Masajın başarısına göre jüri 5-10 arası puan verecek.

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