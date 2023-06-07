Seks Olimpiyatları başlıyor: Hangi branşlarda, kaç puan verilecek? İşte kriterler

Avrupa Seks Şampiyonası için hazırlanan resmi internet sitesinde “Pek çoğu için spor olarak seks zordur. Özellikle iş antrenman yapmak ve yarışmaya geldiğinde” ifadeleri yer aldı. Sitede, 8 Haziran’da düzenlenecek şampiyonanın kuralları listelendi. Şampiyonanın her yarışında yarışmacıların puan alması için 16 kriter belirlendi. Marca'nın haberine göre işte seks olimpiyatlarının puan kriterleri: