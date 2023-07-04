Seks hangi sıklıkta yapılmalı, kaç dakika sürmeli?
Seks yapma sıklığı ve seksin süresi çiftten çifte göre değişiyor; peki ideal olanı ne?
Cinsel ilişkiye girmek standart bir sayı olmamakla birlikte tamamıyla kişilerin isteklerine, ihtiyaçlarına göre ayarlanabiliyor. Ama yapılan araştırmalar haftada iki defa seksin normal olduğunu ortaya koyuyor.
Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği'nin 2300 kişi arasında bir araştırma yaptı.
Ankete katılanların yüzde 10’u günde 3-4, yüzde 30’u günde 1-2, yüzde 45’i haftada 1-2, yüzde 10’u ayda 1-2 ve yüzde 5’i de yılda 1-2 defa cinsel fantezi kurduğunu söyledi.
ABD'de yapılan bir araştırma, en ideal seks süresinin 7-13 dakika arasında olduğunu söylüyor. Bazı uzmanlar 'iyi' olarak adlandırılan bir seksin süresinin 45 dakika olduğunu belirtiyor.