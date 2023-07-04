Seks hangi sıklıkta yapılmalı, kaç dakika sürmeli?

Seks yapma sıklığı ve seksin süresi çiftten çifte göre değişiyor; peki ideal olanı ne?

Seks hangi sıklıkta yapılmalı, kaç dakika sürmeli? - Resim: 1

Cinsel ilişkiye girmek standart bir sayı olmamakla birlikte tamamıyla kişilerin isteklerine, ihtiyaçlarına göre ayarlanabiliyor. Ama yapılan araştırmalar haftada iki defa seksin normal olduğunu ortaya koyuyor.

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Seks hangi sıklıkta yapılmalı, kaç dakika sürmeli? - Resim: 2

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği'nin 2300 kişi arasında bir araştırma yaptı.

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Seks hangi sıklıkta yapılmalı, kaç dakika sürmeli? - Resim: 3

Ankete katılanların yüzde 10’u günde 3-4, yüzde 30’u günde 1-2, yüzde 45’i haftada 1-2, yüzde 10’u ayda 1-2 ve yüzde 5’i de yılda 1-2 defa cinsel fantezi kurduğunu söyledi.

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Seks hangi sıklıkta yapılmalı, kaç dakika sürmeli? - Resim: 4

ABD'de yapılan bir araştırma, en ideal seks süresinin 7-13 dakika arasında olduğunu söylüyor. Bazı uzmanlar 'iyi' olarak adlandırılan bir seksin süresinin 45 dakika olduğunu belirtiyor.

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